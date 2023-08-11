"خليفة الإنسانية" تطلق مبادرة "عطاؤكم شفاء وسعادة"

أطلقت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع شركائها، مبادرة جديدة تحت عنوان "عطاؤكم شفاء وسعادة" تهدف إلى تحفيز المشاركة المجتمعية لتأمين العلاجات والمستلزمات والرعاية الطبية للمرضى المحتاجين بمختلف فئاتهم.

تعد المبادرة، منصة تبرع "رقمية" مرنة تسهم في تقليل الأعباء المالية عن المرضى المحتاجين من خلال توفير أفضل الخدمات الصحية والمستلزمات لهم.

كما تهدف المؤسسة إلى توفير وسائل مبتكرة وسهلة لاستلام التبرعات من المؤسسات ورجال الأعمال وأفراد المجتمع، مع التركيز على تقديم المعدات والمستلزمات الطبية إلى الحالات المرضية المزمنة والمستعصية المحتاجة.

وأكد محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أن المبادرة الصحية الجديدة تأتي في إطار حرص المؤسسة على تعزيز مفهوم الرعاية الصحية الشاملة للفئات المحتاجة ودعمها، مشيراً إلى أهمية المشاركة المجتمعية والتكامل والتفاعل بين المؤسسات وأفراد المجتمع لإنجاح مثل هذه المبادرات الإنسانية والصحية في تحقيق أهدافها المرجوة بتحسين جودة الرعاية والخدمات التي تقدمها المؤسسة إلى الفئات المستهدفة.

وأشاد الخوري، بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وتوجيهات سموه بتعزيز دور المؤسسة وبرامجها ومبادراتها داخل الدولة وخارجها، والتي تسهم في رفع جودة الأداء والتميز في العطاء لتلبية متطلبات العمل الإنساني ومواكبتها وذلك انطلاقاً من قيم دولة الإمارات التي جعلت من البعد الإنساني نهجاً ثابتا وإرثاً خالداً.

يأتي إطلاق المؤسسة هذه المبادرة الإنسانية الصحية في إطار تطوير العمل الإنساني والإسهام في تعزيز التعاون المؤسسي والمجتمعي من خلال استحداث العديد من القنوات الرقمية التي تعنى بتوفير الرعاية والمستلزمات الطبية للمحتاجين داخل الدولة وخارجها.

يذكر أن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تحرص على تعزيز مفهوم الرعاية الصحية الشاملة داخل الدولة وخارجها، وقدمت من خلال برنامجها الصحي المحلي خلال السنوات الثلاث الأخيرة الدعم الصحي إلى 1517 حالة في الدولة شملت العلاج والعمليات الجراحية بجانب الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية إضافة إلى دفع الرسوم الدراسية لأصحاب الهمم وإصدار بطاقات التأمين الصحي، فيما وصلت المشاريع الصحية التي نفذتها المؤسسة خارج الدولة إلى 21 دولة حول العالم.

وخلال المرحلة الأولى، عملت المؤسسة على برنامج العلاج والمستلزمات الطبية، حيث أتاحت التبرع للمؤسسات من خلال الاتصال المباشر بالمؤسسة، وللأفراد من خلال البطاقات الائتمانية، وسيجري خلال المرحلة القادمة طرح العديد من الآليات الحديثة للتبرع.