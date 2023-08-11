أمطار وبرد على مناطق متفرقة من الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة، والغزارة مصحوبة بالبرد على مناطق متفرقة من الدولة، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى تهيئة فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وقوية أحياناً، مثيرة الغبار والأتربة، وتصل سرعتها إلى 60 كم/س على بعض المناطق الشرقية والغربية وتمتد على بعض المناطق الداخلية.

ودعا المركز الوطني الجمهور وقائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية، على بعض المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، وتمتد على المناطق الداخلية، التي قد تؤدى إلى تطاير الأجسام الصلبة، وعلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وضرورة الابتعاد عن مناطق هطول الأمطار الغزيرة، وتجمعات المياه وسقوط البرد.

يأتي ذلك مع استمرار تأثيرات الحالة الجوية التي بدأت الأربعاء، ويتوقع أن تنتهي غداً السبت 12 أغسطس 2023، حسب تقرير للمركز الوطني للأرصاد، وذلك نتيجة لتأثر المنطقة خلال هذه الفترة بامتداد خط الالتقاء المداري ITCZ وتحركه باتجاه جنوب الدولة مع تقدم المنخفضات السطحية والعلوية من الجنوب باتجاه الشمال، وتدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عُمان باتجاه المنطقة والدولة، ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار تتكون السحب الركامية المحلية الممطرة.

وقال المركز في تقريره: «تتهيأ فرصة تكوّن سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة، وقد يصاحبها البرق والرعد أحياناً على مناطق مختلفة من الدولة، خاصة شرقاً وجنوباً، وتمتد أيضاً على بعض المناطق الداخلية ومنطقة الظفرة».

تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً، خاصة مع السحب الركامية، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. وبالنسبة إلى البحر، يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

وساد طقس صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام، وظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع تكون بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقاً وجنوباً، امتدت على بعض المناطق الداخلية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحيانا مع السحب مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وهطلت اليوم أمطار غزيرة مع برد على مناطق في العين كأم غافة وصاع، وملاقط وخطم الشكلة، وكذلك على مساي وشارع الوطن، وادى القور، وادي العجيلي طريق شوكة والمعيني، وشوكة، وطريق كدرا شوكة، برأس الخيمة، وأمطار غزيرة على أم غافة، وطريق العين دبي، باتجاه الهير، وعلى مربض بالفجيرة، واللحزوم برأس الخيمة، والخنفرية بعجمان، كما هطلت أمطار على سبخة مطي بمنطقة الظفرة.. والظاهر ومزيد بالعين، واصفني برأس الخيمة، ومصفوت بعجمان وحتا بدبي.

وسجلت اليوم أعلى درجة حرارة بالدولة 48.6 درجة مئوية في جبل الظنة (منطقة الظفرة) الساعة 12:15 ظهراً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

فيما سجل «جبل جيس» (رأس الخيمة) أقل درجة على الدولة صباح أمس والتي بلغت 25.8 درجة مئوية في جبل جيس الساعة 02:15 صباحاً بالتوقيت المحلي للدولة.

فيما يتوقع المركز أن يسود غداً، ومع انتهاء الحالة الجوية التي أعلن عنها المركز في وقت سابق، طقس صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية والغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.