الإمارات تتضامن مع الولايات المتحدة وتعزي في ضحايا حرائق الغابات

أبوظبي (وام)

أعربت دولة الإمارات، عن خالص تعازيها وتضامنها مع الولايات المتحدة الأميركية في ضحايا حرائق الغابات في ولاية هاواي، التي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى وأحدثت أضراراً جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الأميركية وللشعب الأميركي الصديق ولأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

ولقي 53 شخصاً على الأقل مصرعهم في حرائق الغابات في جزيرة ماوي بولاية هاواي الأميركية، حسبما أكدت السلطات في بيان عبر موقعها الإلكتروني أمس.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن حرائق هاواي كارثة طبيعية، مفرجاً عن مساعدات فيدرالية لجزيرة ماوي بهدف تمويل أعمال الإغاثة والإيواء الفوري وجهود إعادة الإعمار.

وتطال الحرائق خصوصاً جزيرة ماوي وبدرجة أقل جزيرة هاوي. وتفاقمت حدة النيران بسبب رياح عاتية غذّتها قوة الإعصار «دورا» الذي يضرب راهناً منطقة المحيط الهادئ، وتحوّل منتجع مدينة لاهاينا على الساحل الغربي لماوي إلى رماد.

وأكدت نائبة حاكم الولاية سيلفيا لوك لصحافيين أن هذه المدينة التاريخية التي كانت عاصمة مملكة هاواي في القرن التاسع عشر «أُبيدت»، مضيفة «إنه أمر مروع جداً».

وأعلنت جزيرة ماوي أنه «مع استمرار جهود مكافحة الحرائق، تم تأكيد 17 حالة وفاة إضافية أمس، وسط حريق لاهاينا النشط»، مضيفة «وبهذا يرتفع عدد القتلى إلى 53».

وكان قد عُثر على 36 جثة سابقاً تحت الأنقاض، وفقاً لحصيلة رسمية، وتضرر أو دمر أكثر من 270 مبنى في المدينة، وفقا لآخر إحصاء أصدرته السلطات.

ورجّح حاكم الولاية جوش غرين أمس الأول أن ترتفع حصيلة القتلى، حيث قال: «في عام 1960 كان لدينا 61 وفاة، هذه المرة من المحتمل جداً أن يتجاوز إجمالي الوفيات ذلك بشكل كبير».

وقالت مقاطعة ماوي إن الزائرين سينقلون إلى مطار كاهولوي، والسكان إلى ملاجئ.

وتم إجلاء آلاف الأشخاص من المناطق المنكوبة إلى مراكز للطوارئ أو إلى المطار.

وأجبرت الحرائق المستعرة السكان على إلقاء أنفسهم في المحيط هرباً من ألسنة اللهب. وأكد خفر السواحل إنقاذ عشرات الأشخاص من المياه.

وقال أحد عناصر الأمن طالباً عدم الكشف عن هويته إنه يتوقع ارتفاع عدد القتلى مع استمرار عمليات رفع الأنقاض.

وكتب الرئيس السابق باراك أوباما، المولود في هاواي، على منصة «إكس» (تويتر سابقًا) «من الصعب رؤية بعض الصور الآتية من هاواي، المكان العزيز جداً للكثير منا»، داعياً إلى تقديم تبرعات.

ودمّرت الرياح العديد من أعمدة الكهرباء وانقطعت الاتصالات في جزء من جزيرة ماوي، ما أدى إلى تعقيد مهمة الإنقاذ إلى حد كبير، خصوصاً أن خدمة مكالمات الطوارئ 911 خرجت عن الخدمة في مناطق معينة في الجزيرة. ووفقًا لموقع «باورأوتاتج»، ظل حوالي 11 ألف منزل وشركة من دون كهرباء أمس الأول في الأرخبيل.

وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: «الحرائق وكل العواصف الشديدة التي ما زلنا نشهدها ناتجة بلا شك عن ارتفاع درجات الحرارة في كل أنحاء العالم»، مضيفاً «علينا أن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد».