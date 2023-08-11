لجنة إمارة عجمان لانتخابات "المجلس الوطني" تؤكد جاهزيتها لتقديم كافة التسهيلات لأعضاء الهيئات الانتخابية

أكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي رئيس لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، جاهزية اللجنة لإنجاح الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، مشيراً إلى أن مقر اللجنة قد تم تجهيزه وفق أعلى المعايير لتقديم الخدمات والتسهيلات والدعم اللازم لكافة أعضاء الهيئات الانتخابية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد في مقرها بقاعة الشيخ حميد بن راشد في متحف عجمان، وتم خلاله مناقشة جدول الأعمال والاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وآلية مراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الإمارة.

وأكد أعضاء اللجنة على أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين كافة الجهات المعنية في الإمارة وتوحيد الجهود مع اللجنة الوطنية للانتخابات، وتكثيف العمل لتوفير كافة التسهيلات لأعضاء الهيئات الانتخابية.

وشدد السويدي على أن لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، تعمل على ترجمة تطلعات القيادة الرشيدة، الهادفة إلى تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم.

وأكد السويدي أن اللجنة تعمل على توفير أقصى درجات الراحة لأعضاء الهيئات الانتخابية، مشدداً على أن اللجنة تحظى بدعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، واهتمام ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وأعرب رئيس اللجنة عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة وفريق العمل على ما يبذلونه من جهود، وحثهم على متابعة العمل لتوفير كل ما يتعلق بالأمور الفنية والتقنية والإدارية والأمنية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وكل ما يلزم لإنجاح الانتخابات.

وتتلخص مهام لجنة الإمارة في عدة وظائف، أهمها: توفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية، والتنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، واقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات وتحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون، واستلام طلبات الترشح ومراقبة تطبيق قواعد الحملات الانتخابية في الإمارة ورفع التقارير والملاحظات بشأن أي مخالفة إلى لجنة إدارة الانتخابات، إلى جانب استلام قائمة الهيئة الانتخابية النهائية من اللجنة الوطنية للانتخابات، وتزويد المرشحين بها في حال طلبوا ذلك.