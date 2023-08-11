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شرطة أبوظبي وضمن مبادرة "لكم التعليق" تبث فيديو لمخالفة التجاوز من كتف الطريق

شرطة أبوظبي وضمن مبادرة "لكم التعليق" تبث فيديو لمخالفة التجاوز من كتف الطريق
11 أغسطس 2023 14:09

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لمخالفة التجاوز من كتف الطريق .
وناشدت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين تفادي تجاوز المركبات الأخرى بصورة خاطئة، وحذرت من عدم التجاوز من كتف الطريق المخصص للحالات الطارئة ومركبات الطوارئ الذي يعزز سرعة الوصول لمواقع الحوادث وإسعاف المصابين وإنقاذ حياتهم، ودعت السائقين إلى ترك مسافة كافية وآمنة لتجنب التوقف المفاجئ للمركبات دون سابق إنذار على الطرق وأثناء تدفق حركة السير في الطرق الداخلية واحترام قواعد المرور وأخلاقيات القيادة وتجنب السلوكيات الخاطئة على الطرق.
وأشارت أن المادة رقم "42" من قانون السير والمرور الاتحادي تنص على "التجاوز من ناحية كتف الطريق" مخالفة قيمتها 1000 درهم و 6 نقاط مرورية .

 

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