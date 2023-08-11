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لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني تؤكد جاهزيتها لاستقبال الراغبين في الترشح لانتخابات 2023

لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني تؤكد جاهزيتها لاستقبال الراغبين في الترشح لانتخابات 2023
11 أغسطس 2023 13:55

 عقدت لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات الجارية لتنفيذ انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك في مقر اللجنة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وأكدت اللجنة أثناء اجتماعها برئاسة سعادة المستشار عيسى سيف بن حنظل رئيس اللجنة، وبحضور جميع أعضائها، وهم سعادة العميد إبراهيم مصبح العاجل، وسعادة أحمد حمد السويدي، والسيد عبد الرحمن سعيد بن شاهين السويدي، والسيدة هيا محمد السلمان، جاهزية مقرها، في مبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لاستقبال أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ممن تعذر عليهم التسجيل عبر الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي: (اللجنة الوطنية للانتخابات ـ uaenec)، المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 17 أغسطس 2023، من الساعة 8 صباحاً وحتى 3 مساء، ويوم 18 أغسطس من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، حيث ستقوم لجنة الإمارة باستلام استمارات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط الدستورية المطلوبة في طالب الترشح، ثم تقوم برفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات- من خلال لجنة إدارة الانتخابات- لاعتمادها.

وناقشت لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، آلية عملها المتمثلة في توفير كل ما يختص بالتجهيزات الإدارية والتقنية واللوجستية المتعلقة بسير العملية الانتخابية ومتابعة كل ما يلزم لضمان تنفيذ الانتخابات وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والنزاهة.

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وأكد سعادة المستشار عيسى سيف بن حنظل، أن لجنة الإمارة عملت على توفير جميع المعلومات والتسهيلات اللازمة لأعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، ممن يتعذر عليهم التسجيل عن طريق نظام تسجيل المرشحين عن بُعد عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات أو تطبيقها الذكي.

بحيث يمكن لطالب الترشح التقدم بطلب ترشحه- سواء بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بموجب وكالة خاصة- إلى لجنة الإمارة، والتي ستقوم باستلامه بعد التأكد من توافر الشروط القانونية المطلوبة في طالب الترشح، ثم رفعه إلى اللجنة الوطنية للانتخابات- من خلال لجنة إدارة الانتخابات- لاعتماده.

ودعت لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 كافة أعضاء الهيئات الانتخابية إلى استكمال إجراءات التسجيل في الهوية الرقمية (UAE Pass)، والالتزام التام بالتعليمات التنفيذية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات.

المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
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