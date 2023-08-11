لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 تؤكد جاهزية مراكزها لبدء تسجيل المرشحين

أعلنت لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، جاهزية مراكز تسجيل المرشحين المعتمدة في إمارة أبوظبي، لاستقبال أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، ممن تعذر عليهم التسجيل عن طريق منصة تسجيل المرشحين عن بُعد عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات أو تطبيقها الذكي، والذين تتوافر فيهم الشروط الدستورية المطلوبة للترشح، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 17 أغسطس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 3 مساءً، ويوم 18 أغسطس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً.

ويمكن للراغب في الترشح، وتعذر عليه التسجيل عن طريق منصة تسجيل المرشحين عن بُعد عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات أو تطبيقها الذكي، التقدم بطلب الترشح إلى لجنة الإمارة، بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بموجب وكالة خاصة.

حيث ستقوم اللجنة باستلام طلبات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط القانونية المطلوبة في طالب الترشح، ثم رفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات- من خلال لجنة إدارة الانتخابات- لاعتمادها.

وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات (3) مراكز في إمارة أبوظبي، وهي مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الطابق الثاني، وفي العين تم تحديد مركز التسجيل في مجلس المسعودي وفي الظفرة تم تحديد المبنى الرئيسي في بلدية منطقة الظفرة.

وأكَّد سعادة سيف علي القبيسي رئيس لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 أنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة لتسهيل عملية تسجيل طلبات الترشح، موضِّحاً أنَّ المراكز مجهَّزة بأحدث التقنيات التي تسهل عملية تسجيل طلبات الترشح، وموزَّعة في إمارة أبوظبي بشكلٍ يراعي التوزيع الجغرافي لأعضاء الهيئات الانتخابية.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للجنة، حيث تم الاطلاع على جاهزية مراكز تسجيل المرشحين في الإمارة.ولفت سعادته إلى تزويد جميع مراكز لجنة إمارة أبوظبي بالكفاءات المدرَّبة والمؤهَّلة، لاستقبال أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة، وإدارة عمليات التسجيل ومراجعة واعتماد طلبات الترشُّح بسهولة واحترافية، إضافةً إلى الرد على الاستفسارات الواردة، لافتاً إلى أن اللجنة زودت المقار باللوحات الإرشادية اللازمة، وخصَّصت مواقف سيارات مجانية لتسهيل عملية توافد أعضاء الهيئة الانتخابية إلى مراكز التسجيل.

وشدَّد القبيسي على حرص اللجنة على توفير كلِّ ما يلزم لضمان نجاح عملية تسجيل المرشَّحين بكل دقة وشفافية، وبما يضمن نجاح العملية الانتخابية برمتها، بما يُلبّي تطلُّعات القيادة الرشيدة، ويعكس نضوج التجربة البرلمانية في دولة الإمارات، ويُعزِّز المشاركة السياسية الإيجابية للمواطنين، ويؤكد حرصهم على المساهمة في دفع مسيرة التقدُّم الوطني والتنمية الشاملة.

يُشار إلى أنَّ لجنة إمارة أبوظبي ناقشت في الاجتماع آخر مستجدات عملها للترويج للعملية الانتخابية، والتوعية والتثقيف بأهمية المشاركة الفاعلة فيها، كما بحثت في اجتماع سابق مع دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، الضوابط والتصاريح الإعلانية التي تُمنَح للمرشَّحين بعد اعتماد القائمة النهائية من قِبَل اللجنة الوطنية للانتخابات، حيث حدَّدت أنواع التصاريح الإعلانية، وكيفية ضمان مراقبة المحتوى الإعلاني، وتطبيق التشريعات السارية في حال وقوع مخالفات.