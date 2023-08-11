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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المجلس الانتقالي رئيس تشاد بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المجلس الانتقالي رئيس تشاد بذكرى استقلال بلاده
11 أغسطس 2023 10:48

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة محمد إدريس ديبي إنتو رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد ، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة محمد إدريس ديبي إنتو.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي صالح كبزابو رئيس وزراء جمهورية تشاد. 

المصدر: وام
رئيس الدولة
رئيس تشاد
الإمارات
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