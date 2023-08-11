قنصلية الدولة في لوس انجلوس تدعو المواطنين المتواجدين في جزيرة ماوي بهاواي إلى توخي الحذر

حثت القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في لوس أنجلوس جميع الإماراتيين في جزيرة ماوي في هاواي على توخي الحذر بسبب حرائق الغابات المستمرة.
وأضافت، من المهم الابتعاد عن المناطق المتضررة من الحرائق واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات المحلية، وفي حالة حدوث أي طارئ ، يرجى الاتصال برقم الطوارئ المقدم: +13105516534.
تحث القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في لوس أنجلوس جميع الإماراتيين في جزيرة ماوي في هاواي على توخي الحذر بسبب حرائق الغابات المستمرة. من المهم الابتعاد عن المناطق المتضررة من الحرائق واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات المحلية. في حالة حدوث أي طارئ ، يرجى الاتصال…— UAE Consulate in LA (@UAEinLA) August 10, 2023