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قنصلية الدولة في لوس انجلوس تدعو المواطنين المتواجدين في جزيرة ماوي بهاواي إلى توخي الحذر

شعار وزارة الخارجية
11 أغسطس 2023 08:19

حثت القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في لوس أنجلوس جميع الإماراتيين في جزيرة ماوي في هاواي على توخي الحذر بسبب حرائق الغابات المستمرة.

وأضافت، من المهم الابتعاد عن المناطق المتضررة من الحرائق واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات المحلية، وفي حالة حدوث أي طارئ ، يرجى الاتصال برقم الطوارئ المقدم: +13105516534.

 

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