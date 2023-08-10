مؤسسة الإمارات تكشف عن أبرز نتائج برنامج «دوامي»

أبوظبي (وام)

كشفت مؤسسة الإمارات عن أبرز نتائج النصف الأول من العام 2023 التي حققها برنامجها الرائد «دوامي» والذي يهدف إلى تأمين فرص عمل عن بُعد وبدوام جزئي للمواطنين الإماراتيين انسجاماً مع خطة توطين الكوادر الوطنية.وأظهرت النتائج أن 826 باحثاً عن العمل قد استفادوا من البرنامج منذ مطلع العام فيما تمت مراجعة وتدقيق طلبات 385 مرشحاً تمهيداً لمقابلتهم من قبل شركاء برنامج «دوامي» الذين قاموا بتوظيف أكثر من 100 مرشح منهم وقد تجاوز عدد عروض العمل التي قدمها الشركاء للمواطنين الإماراتيين 120 عرض عمل.

وتستهدف منصة «دوامي» الرقمية المجانية المواطنين الإماراتيين الذين تجاوزت أعمارهم 18 عاماً وتُعطى الأولوية لأولئك الذين يواجهون تحديات في إيجاد الوظيفة الملائمة كأصحاب الهمم ومحدودي الدخل والقاطنين في مناطق نائية في أنحاء الدولة.

وتُقدم منصة «دوامي» حلولاً غير مكلفة بالنسبة للشركات والمؤسسات العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات حيث تفتح المجال لتلك الشركات والمؤسسات للعثور على موظفين يتمتعون بالمرونة والمهارات والمعارف المناسبة.

وقال جمال الخاطر مدير برنامج «دوامي»: نثمن جهود الشركاء الاستراتيجيين الذين يساهمون بشكل فاعل في إنجاح برنامج «دوامي» والذي يلعب دوراً محورياً في زيادة التوعية بالتوظيف المرن سواء على شكل فرص عمل بدوام جزئي أو عن بُعد وخاصة بالنسبة لمواطني الدولة الذين قد يشعرون بمحدودية فرصهم الوظيفية وتعكس النتائج المتميزة للنصف الأول من عام 2023 الإقبال الكبير الذي تشهده المنصة الرقمية.

وتضم قائمة شركاء برنامج «دوامي» كليات التقنية العليا وشركة «الأنصاري للصرافة» و«إل إم للصرافة» ومجموعة «إي. إف. إس لخدمات إدارة المنشآت» ومدرسة «السلام كوميونيتي».

وكان العدد الإجمالي للمستفيدين من منصة وفعاليات برنامج «دوامي» منذ بداية العام 826 شخصاً وعدد الوظائف التي نُشرت على المنصة من قبل شركاء البرنامج 176 وظيفة.

وبلغ عدد الباحثين عن العمل الذين قام الشركاء بمراجعة طلباتهم تمهيداً لمقابلتهم 385 باحثاً عن عمل، وعدد المقابلات التي أجراها شركاء «دوامي» 340 مقابلة، وعدد عروض العمل المقدمة من قبل الشركاء للباحثين عن عمل 129 عرضاً. فيما بلغ عدد الباحثين عن عمل الذين نجحوا في الحصول على وظيفة مقدمة من شركاء «دوامي» 102 شخص.