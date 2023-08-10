«تريندز» والسفارة الإماراتية في كوريا الجنوبية يناقشان تعزيز التبادل البحثي والمعرفي

أبوظبي (الاتحاد)

ناقش مركز تريندز للبحوث والاستشارات مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية كوريا الجنوبية، سبل التعاون والشراكة البناءة مع مراكز الفكر والمؤسسات البحثية الكورية، في المجالات العلمية والمعرفية، كما بحث الاجتماع الآليات الممكنة لتنظيم عدد من البرامج والفعاليات والمؤتمرات العلمية في كوريا، باعتبار «تريندز» الشريك المعرفي، لسفارة دولة الإمارات في كوريا الجنوبية، ولعدد من الجامعات الكورية أيضاً.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية كوريا الجنوبية، إلى مقر مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أبوظبي، حيث اطّلع على جهود المركز العلمية والبحثية، واستراتيجيته الدولية المنفتحة على مراكز ومؤسسات الأبحاث العالمية، ودوره في نشر المعرفة الهادفة إلى تعزيز ثقافة السلام والتعايش والتسامح، ونبذ خطاب العنف والتطرف والكراهية.

وثمن الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، زيارة وفد السفارة الإماراتية في كوريا الجنوبية، قائلاً: إن «تريندز»، باعتباره مؤسسة بحثية مستقلة، يسعى من خلال نتاجه العلمي والبحثي والمعرفي إلى مد جسور التواصل والتقارب والحوار بين الشعوب والمجتمعات، عبر تكثيف شراكاته البناءة مع مراكز البحث العلمي والمنتديات الدولية النشطة للمساهمة في نشر المعرفة ودعم التبادل البحثي والعلمي، ووضع حلول بناءة وموثوقة ووازنة لمواجهة التحديات الدولية الراهنة. بدوره، أشاد وفد سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية كوريا الجنوبية، بجهود مركز تريندز العلمية والبحثية، التي تمتاز بالدقة والحرفية العاليتين، مثمناً سعي «تريندز» المتواصل نحو تقديم رؤى وأطروحات مدروسة لصانعي القرار والمهتمين، والتي تساهم بدورها في نشر قيم السلام التسامح والتعاون والتعايش.