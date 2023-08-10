سفير اليابان لدى الدولة: «الكونغرس العالمي» فرصة لتعزيز التواصل الإعلامي

أبوظبي (وام)

أكد أكيو إيسوماتا، سفير اليابان لدى الدولة، أن الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، الذي سيعقد في أبوظبي نوفمبر القادم، تشكل فرصة هامة لتوسيع نطاق التواصل بين وسائل الإعلام اليابانية ووسائل الإعلام العالمية.

وقال: إن الكونغرس العالمي للإعلام منصة مبتكرة تعزز التعاون بين وسائل الإعلام والعاملين في مجال العلاقات العامة، وتحثهم على مشاركة معارفهم والتحديات التي يواجهونها في التعامل مع المجتمع الرقمي سريع التحول.

وأشار إلى أن هناك العديد من المجالات للتعاون بين وسائل الإعلام في الإمارات وبلاده، لافتاً إلى أن مشاركة أخبار الإمارات مع وسائل الإعلام اليابانية من شأنها أن توسع إدراك الشعب الياباني لما يجري في المنطقة، والعكس صحيح، مؤكداً أهمية تعزيز التبادل الإخباري والتعاون الإعلامي بين البلدين. جاءت تصريحات السفير الياباني بالتزامن مع الاستعدادات للدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، الذي يعقد ، بتنظيم من مجموعة «أدنيك»، بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2023. وقال: إن وفداً من وكالة أنباء الإمارات «وام» التقى خلال زيارته الأخيرة إلى اليابان، عدداً من قادة ومسؤولي وسائل الإعلام اليابانية، ووجه لهم الدعوة للمشاركة في الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، ورحب المسؤولون الإعلاميون اليابانيون بالدعوة، مؤكداً أن مسؤولي العلاقات العامة في السفارة اليابانية لدى الإمارات سيشاركون في الحدث. وكان وفد وكالة أنباء الإمارات «وام» برئاسة محمد جلال الريسي، مدير عام الوكالة، قد بحث خلال زيارته لليابان الشهر الماضي، مع عدد من رؤساء ومسؤولي وسائل الإعلام سبل تعزيز التعاون الإعلامي والثقافي بين البلدين. ونوه السفير الياباني بدور وسائل الإعلام الإماراتية في تغطية الأحداث الدولية الهامة التي استضافتها اليابان.