«الاتحاد النسائي» وبوابة المقطع ينظمان لقاءً تعريفياً لمنتسبي «أطلق»

أبوظبي (الاتحاد)

نظّم الاتحاد النسائي العام وبوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، لقاءً تعريفياً لمنتسبي الدفعة الخامسة من برنامج «أطلق»، الذي يأتي برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وذلك بمقر المنطقة الرقمية في ميناء زايد.

وتخللت اللقاء إقامة جلسات عصف ذهني وأنشطة تفاعلية تحت عنوان «التواصل، الثقة، التعاون»، إلى جانب استعراض الخطة التدريبية، وضمت الدفعة الخامسة من البرنامج 87 منتسباً.

وقالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن الاتحاد النسائي العام وبوابة المقطع، تمكنا من تطوير برنامج «أطلق» على مدار دفعاته الخمس ليصبح منصة حاضنة لأصحاب المواهب والكفاءات الإبداعية، استطاعت أن توفر الفرص للخريجين والخريجات المختصين في مجال تقنية المعلومات لتنمية قدراتهم بما يسهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي.

وأكدت أنّ الاتحاد النسائي العام بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» سيواصل عمله الدؤوب في تنمية قدرات المرأة في جميع القطاعات والمجالات، بما يواكب جهود ورؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح منارة للوعي والمعرفة والتمكين.

ومن جانبها، صرحت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي، الرئيس التنفيذي لبوابة المقطع: «إنّ الاستثمار في بناء الكوادر الوطنية المتخصصة وإعدادهم لتلبية متطلبات وظائف المستقبل يأتي في مقدمة أولويات القطاع الرقمي منذ تأسيسه، وذلك وفق خطة استشرافية لتأهيل جيل قادر على قيادة دفة التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، الأمر الذي يمثل الحاضنة الأساسية في توفير البيئة الداعمة لإنجازات وإبداعات شباب وشابات الوطن».

وتابعت: «سنسعى دائماً لمواصلة تطوير البرنامج التدريبي «أطلق»، عبر تطوير منهجية البحث والتطوير لتوسيع آفاق قدرة المتدربين والمتدربات وتعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، مع تعزيز تنافسية الدولة عالمياً في صياغة المستقبل. ونفخر بفتحنا المجال وللمرة الأولى أمام الشباب لتعزيز إمكاناتهم في قطاع التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية».