الجمعة 11 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الاتحاد النسائي» وبوابة المقطع ينظمان لقاءً تعريفياً لمنتسبي «أطلق»

خلال اللقاء التعريفي (وام)
11 أغسطس 2023 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع الولايات المتحدة وتعزي في ضحايا حرائق الغابات
الإمارات ترسل طائرة تحمل 13 طنا من المساعدات إلى تشاد في إطار الدعم الإنساني للأشقاء السودانيين

نظّم الاتحاد النسائي العام وبوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، لقاءً تعريفياً لمنتسبي الدفعة الخامسة من برنامج «أطلق»، الذي يأتي برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وذلك بمقر المنطقة الرقمية في ميناء زايد.
وتخللت اللقاء إقامة جلسات عصف ذهني وأنشطة تفاعلية تحت عنوان «التواصل، الثقة، التعاون»، إلى جانب استعراض الخطة التدريبية، وضمت الدفعة الخامسة من البرنامج 87 منتسباً.
وقالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن الاتحاد النسائي العام وبوابة المقطع، تمكنا من تطوير برنامج «أطلق» على مدار دفعاته الخمس ليصبح منصة حاضنة لأصحاب المواهب والكفاءات الإبداعية، استطاعت أن توفر الفرص للخريجين والخريجات المختصين في مجال تقنية المعلومات لتنمية قدراتهم بما يسهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي.
وأكدت أنّ الاتحاد النسائي العام بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» سيواصل عمله الدؤوب في تنمية قدرات المرأة في جميع القطاعات والمجالات، بما يواكب جهود ورؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح منارة للوعي والمعرفة والتمكين.
ومن جانبها، صرحت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي، الرئيس التنفيذي لبوابة المقطع: «إنّ الاستثمار في بناء الكوادر الوطنية المتخصصة وإعدادهم لتلبية متطلبات وظائف المستقبل يأتي في مقدمة أولويات القطاع الرقمي منذ تأسيسه، وذلك وفق خطة استشرافية لتأهيل جيل قادر على قيادة دفة التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، الأمر الذي يمثل الحاضنة الأساسية في توفير البيئة الداعمة لإنجازات وإبداعات شباب وشابات الوطن».
وتابعت: «سنسعى دائماً لمواصلة تطوير البرنامج التدريبي «أطلق»، عبر تطوير منهجية البحث والتطوير لتوسيع آفاق قدرة المتدربين والمتدربات وتعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، مع تعزيز تنافسية الدولة عالمياً في صياغة المستقبل. ونفخر بفتحنا المجال وللمرة الأولى أمام الشباب لتعزيز إمكاناتهم في قطاع التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية».

الاتحاد النسائي
الإمارات
الاتحاد النسائي العام
أبوظبي
بوابة المقطع
نورة السويدي
الشيخة فاطمة
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
آثار معارك في منطقة زابوريجيا
عربي ودولي
روسيا تنشر تقريرا عن جبهات القتال في أوكرانيا
اليوم 20:29
أبوظبي
الإمارات
طقس الإمارات المتوقع غدا
اليوم 19:56
شعار مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية
الإمارات
"خليفة الإنسانية" تطلق مبادرة "عطاؤكم شفاء وسعادة"
اليوم 19:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©