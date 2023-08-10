إطلاق اسم «شارع الشباب» على أحد شوارع مصنع الطويلة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، أمس، احتفال مجلس الشباب التابع للشركة باليوم العالمي للشباب بإعادة تسمية أحد الطرق في موقع الشركة في الطويلة باسم «شارع الشباب»، تقديراً للدور المهم الذي يؤديه الشباب في دفع عجلة التنمية الوطنية، لا سيما داخل القطاع الصناعي.

يذكر أن الشركة تضم أكثر من 2000 موظف تقل أعمارهم عن 35 عاماً، وفي العام الماضي، وظفت، أكثر من 220 مواطناً إماراتياً بمتوسط أعمار بلغ 23 عاماً.

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للشباب هذا العام تحت عنوان «المهارات الخضراء للشباب: نحو عالم مستدام»، ويتماشى هذا الموضوع مع التزام شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بالتنمية المستدامة. وخلال هذه المناسبة، أطلق مجلس الشباب برنامج لزراعة أشجار «النيم» في مواقع مختلفة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم كل شهرين. وقد قام شباب الشركة بزراعة أول مجموعة من الأشجار أمس بحضور كل من العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالله بن كلبان، ونائب الرئيس التنفيذي لقسم الموارد البشرية، إيمان القاسم.

وقالت إيمان القاسم، «في كل مرة نسير فيها في شارع الشباب، سوف نتذكر المكانة المهمة للشباب في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اليوم وكقادة المستقبل. ويعتبر مجلس الشباب التابع لشركتنا ركيزة أساسية في سعينا لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها لمستقبلنا».

الجدير بالذكر أن مجلس الشباب التابع للإمارات العالمية للألمنيوم تأسس في العام 2018 تماشياً مع نظرة قيادة الدولة في إبراز دور الشباب الإماراتي، وتمكينهم ليكونوا قادة للتطور والابتكار لمواصلة مسيرة النجاحات والإنجازات العظيمة في دولة الإمارات.