«معاً» تدعم مجتمع أبوظبي بحلول مبتكرة للرعاية الصحية

أبوظبي (الاتحاد)

تبذل هيئة المساهمات المجتمعية - معاً جهوداً حثيثة لتعزيز وصول مجتمعات أبوظبي إلى خدمات الرعاية الصحية من خلال مجموعة من مبادرات الصحة والعافية، انسجاماً مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي للارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية في العاصمة الإماراتية. وتحرص «معاً» على مواكبة الأولويات الاجتماعية في قطاعات البيئة والبنية التحتية والتعليم بأبوظبي، من خلال تمكين القطاع الثالث من المنظمات غير الربحية والمؤسسات الاجتماعية والمتطوعين المجتمعيين.

وانطلقت إحدى هذه المبادرات بالتعاون مع تبريزي إكسبرس للأسنان، لتوفير علاجات الأسنان والرعاية الطارئة الشاملة والمجانية للعمال في إحدى أضخم مخيمات العمال في العين من خلال عيادة أسنان متنقلة.

وقالت روز ريكونجو، قائدة فريق تبريزي إكسبرس للأسنان: «نلتزم منذ تأسيسنا في عام 1979 بتعزيز وصول جميع سكان أبوظبي إلى خدمات عالية الجودة للعناية بالأسنان، بصرف النظر عن مستوى دخل الفرد. ولا شك أن التعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية - معاً يساعدنا على الوفاء بهذا الالتزام. وتعزز المساهمات التي يقدمها أفراد المجتمع نجاح جهودنا، إذ تُحدث تأثيراً ملموساً في حياة الكثيرين في العين، فضلاً عن مساعدتنا على تعزيز أواصر التعاون المجتمعي. ويسرّنا أن نكرس هذه المبادرة لتوفير علاجات أسنان عالية الجودة للجميع، انطلاقاً من مبدأ أحقية كل فرد بالحصول على ابتسامة صحية».

وتمثل عيادة الأسنان المتنقلة إحدى مبادرات الصحة والعافية النشطة حالياً في أبوظبي، مدعومة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تشكل محور عمل «معاً» لتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم تطوير الحلول المبتكرة لتلبية الأولويات الاجتماعية.

وأطلقت معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية من خلال منصة متخصصة، منذ تأسيسها، العديد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى مواكبة الأولويات الاجتماعية في مختلف القطاعات، بما يشمل الصحة والتعليم والبنية التحتية والبيئة.

وأثبتت هذه المشاريع نجاحها الكبير وتأثيرها الإيجابي في حياة الكثيرين، وهو ما انعكس في تسجيل الهيئة ارتفاعاً في حجم مساهمات المجتمع وشركات القطاع الخاص التي تدرك أهمية المساهمة المجتمعية. كما تجلى نجاح المبادرات في تعزيز قوة المجتمع وتماسكه وترسيخ مبادئ الشمولية والتعاون والترابط. وتقدم الهيئة ثلاث مبادرات هي الرعاية الصحية في متناول الجميع ووحدة الأسنان المتنقلة وامنحهم ابتسامة جميلة، تهدف من خلالها للوصول إلى 80 ألفَ مستفيد من المساهمات التي تجاوزت قيمتها 5 ملايين درهم.



اختيار المشاريع

تعمل هيئة «معاً» على تمكين أفراد المجتمع من اختيار المشاريع التي تنسجم مع أهدافهم وقيمهم بهدف تشجيع ثقافة حشد التمويل. ويلعب المساهمون دوراً رئيسياً في نجاح مبادرات هيئة المساهمات المجتمعية - معاً من خلال التزامهم بدعم رسالة أبوظبي المتمحورة حول تعزيز ثقافة العطاء والمشاركة في المجتمع المدني، بالاعتماد على آليات التمويل المستدامة التي تدعمها المؤسسات الاجتماعية ومجموعة من المشاريع ورواد الأعمال والأفراد. وأسهم التأثير واسع النطاق لمبادرات هيئة معاً في تلبية الاحتياجات المتنامية للمجتمعات متعددة الثقافات في أبوظبي، حيث استفاد أكثر من 700 ألف شخص في الإمارة من ما يزيد على 60 برنامجاً ومبادرة أطلقتها الهيئة حتى الآن.