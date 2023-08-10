165 ألف فحص لياقة طبية ببلدية الشارقة

الشارقة (وام)

أعلنت بلدية مدينة الشارقة أنها أجرت خلال النصف الأول من العام الجاري، 165 ألفاً و655 فحص لياقة طبية، في مراكز اللياقة الطبية التابعة لها والمُوزّعة في مناطق مُختلفة في المدينة كالناصرية والصجعة والمنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي والمنطقة الصناعية الرابعة.

وأكدت الدكتورة أمل الشامسي، مديرة إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية مدينة الشارقة، أن إدارة خدمات الصحة العامة أصدرت خلال النصف الأول من العام الجاري 61 ألفاً و828 بطاقة صحة مهنية و 116 ألفاً و738 شهادة خلو من الأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة، موضحة أن استخراج بطاقات الصحة المهنية من قبل العاملين في المنشآت الغذائية والصحية يعد أحد الاشتراطات الواجب الالتزام بها للتأكد من لياقتهم الصحية للعمل وسلامة ما يُقدّمونه من خدمات لجمهور المتعاملين.