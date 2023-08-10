الجمعة 11 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

165 ألف فحص لياقة طبية ببلدية الشارقة

165 ألف فحص لياقة طبية ببلدية الشارقة
11 أغسطس 2023 01:26

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع الولايات المتحدة وتعزي في ضحايا حرائق الغابات
الإمارات ترسل طائرة تحمل 13 طنا من المساعدات إلى تشاد في إطار الدعم الإنساني للأشقاء السودانيين

أعلنت بلدية مدينة الشارقة أنها أجرت خلال النصف الأول من العام الجاري، 165 ألفاً و655 فحص لياقة طبية، في مراكز اللياقة الطبية التابعة لها والمُوزّعة في مناطق مُختلفة في المدينة كالناصرية والصجعة والمنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي والمنطقة الصناعية الرابعة.
وأكدت الدكتورة أمل الشامسي، مديرة إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية مدينة الشارقة، أن إدارة خدمات الصحة العامة أصدرت خلال النصف الأول من العام الجاري 61 ألفاً و828 بطاقة صحة مهنية و 116 ألفاً و738 شهادة خلو من الأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة، موضحة أن استخراج بطاقات الصحة المهنية من قبل العاملين في المنشآت الغذائية والصحية يعد أحد الاشتراطات الواجب الالتزام بها للتأكد من لياقتهم الصحية للعمل وسلامة ما يُقدّمونه من خدمات لجمهور المتعاملين.

الإمارات
بلدية الشارقة
الشارقة
اللياقة الطبية
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
آثار معارك في منطقة زابوريجيا
عربي ودولي
روسيا تنشر تقريرا عن جبهات القتال في أوكرانيا
اليوم 20:29
أبوظبي
الإمارات
طقس الإمارات المتوقع غدا
اليوم 19:56
شعار مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية
الإمارات
"خليفة الإنسانية" تطلق مبادرة "عطاؤكم شفاء وسعادة"
اليوم 19:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©