«إسلامية دبي» تعقد «منتدى الوصايا» ديسمبر المقبل

دبي (الاتحاد)

تعقد دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي منتدى الوصايا تحت عنوان «الوصايا وأثرها في المجتمعات» ديسمبر المقبل 2023م.

ويهدف المنتدى إلى إحياء سنة الوصايا بين الناس، ليتدارك المرء في آخر حياته ما فاته من الخير، كما ندب لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: «إن الله عز وجل قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم»، أو أداء ما له أو عليه من الحقوق.

وأصدر الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة، قراراً إدارياً بتشكيل اللجنة التحضيرية العلمية لمنتدى الوصايا، للقيام بمهام إعداد محاور وجدول أعمال المنتدى، ووضع معايير للبحث العلمي، ومراجعة الأبحاث، واختيار أوراق العمل، وترشيح المستكتبين والمدعوين، واختيار الشخصيات المناسبة لرئاسة جلسات المنتدى، والتنسيق بين المؤسسات العلمية ذات الاختصاص.

يذكر أن آخر موعد لاستلام عناوين وملخص الأبحاث هو 20/8/2023، وآخر موعد لاستلام البحوث للتحكيم بتاريخ 15نوفمبر2023، وآخر موعد لاستلام البحوث بعد التعديل هو 30/11/2023.

وتتولى الدائرة رسم السياسة العامة للشؤون الإسلامية والعمل الخيري في إمارة دبي، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية المستدامة والمهام المنوطة بها، من خلال عقد تلك المؤتمرات والندوات، في إطار تبادل ونقل الخبرات المعرفية، والاطلاع على القضايا الفقهية المعاصرة، وتعزيز سبل التعاون المشترك مع كافة المجامع العلمية والفقهية والمؤتمرات الدينية في مختلف دول العالم.