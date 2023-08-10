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الإمارات

تطبيق نظام «الساعات المزدوجة» على طلبة مسار «الأكاديميات»

أرشيفية
11 أغسطس 2023 01:27

دينا جوني (دبي) 

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أصبح بإمكان طلبة مسار الأكاديميات في المدرسة الإماراتية الانضمام إلى برنامج الساعات الأكاديمية المزدوجة أو Dual Credit Program الذي يطبّق منذ العام الدراسي 2020-2021.  
ويتيح برنامج الساعات الأكاديمية المزدوجة للطلبة المتفوقين في الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر، أخذ مساقات دراسية مع عدد من الكليات والجامعات تحتسب لهم عند الالتحاق بالتعليم الجامعي، واختصار سنوات الدراسة لمرحلة التعليم العالي في أقل من المدة المقررة.
وقد تمّ تصميم نظام الأكاديميات لتزويد الطلبة بشهادة تقنية مهنية من المستوى الرابع في واحدة من تسعة مجالات دراسية متخصصة، بالإضافة إلى مساراتهم الرئيسية العامة أو المتقدمة. 
وتستهدف الأكاديميات الطلبة من صفوف التاسع إلى الثاني عشر، إلا أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ستعلّق بدءاً من العام الدراسي 2023-2024 تطبيق الأكاديميات في صفوف التاسع. 
ويتيح برنامج الساعات الأكاديمية المزدوجة الفرصة للطالب في تجميع الساعات الجامعية المعتمدة والمطلوبة مما يساعده على التخرّج في الوقت المحدد أو في وقت مبكر. كما يمكّن الطالب من الاعتياد على البيئة الأكاديمية في الجامعات، حيث تتيح له المساقات الجامعية التعرّف بدقة على مجالات اهتمامه الأكاديمي وتعينه على اختيار تخصصه الجامعي لاحقاً. كما يعزز البرنامج من مهارات الطلبة المطلوبة للنجاح في المستوى الجامعي، مثل إدارة الوقت والتفكير النقدي، وحل المشكلات، ومهارة الدراسة، والتواصل والإبداع، واتباع الإرشادات، بالإضافة إلى دعم اكتشاف الطلبة للوظائف المستقبلية. وتمنح للطلبة شهادة الثانوية العامة عند التخرّج في المسارين العام أو المتقدّم بحسب الأكاديمية. 

الوطني للمؤهلات
من ميزات الالتحاق بمسار الأكاديميات، أنه يمكن للطلبة الحصول على شهادة المركز الوطني للمؤهلات من المستوى الرابع في تخصص المواد الاختيارية، إذ يمكن لطلبة أكاديمية الطيران على سبيل المثال الحصول على رخصة ميكانيكي من الهيئة العامة للطيران المدني، كما يمكن للطلاب أيضاً الوصول إلى برنامج الائتمان المزدوج. 
أما التقدّم المحتمل لطلبة الأكاديميات فيتمثّل في إمكانية أن يتقدّم الطلبة إلى مؤسسات التعليم العالي ليس فقط بناء على مساراتهم ولكن سيكون لديهم ميزة الانضمام إلى البرامج المتخصصة بناء على تركيز الأكاديمية، كما يمكنهم البحث عن عمل في مجال يتعلق بتخصص الأكاديمية. 
وتطبّق المدرسة الإماراتية سبعة تخصصات في نظام الأكاديميات هي أكاديمية العلوم الصحية، وأكاديمية الصيانة الهندسية، وأكاديمية العلوم الزراعية، وأكاديمية الاقتصاد والأعمال، وأكاديمية صيانة الطيران، وأكاديمية علوم الرياضة، وأكاديمية الفنون الإبداعية. ولفتت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن أكاديميتي صيانة الطيران والاقتصاد والأعمال متاحة فقط لطلبة المسار المتقدّم، فيما تتاح أكاديميتي العلوم الصحية والعلوم الرياضية لطلبة المسارين العام والمتقدّم، أما بقية الأكاديميات فهي تستهدف طلبة المسار العام فقط.

المدرسة الإماراتية
الإمارات
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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