«تجارة دبي» تنظم اجتماعاً لمناقشة فرص وتحديات دور الحضانة

دبي (وام)

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اجتماعاً افتراضياً شارك فيه أعضاء من مجموعة عمل دور الحضانة وممثلون عن بلدية دبي، لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه دور الحضانة في الإمارة.

ويندرج هذا الاجتماع في سياق الجهود التي تبذلها غرفة تجارة دبي لتعزيز تنافسية قطاع دور الحضانة، عبر تكريس دورها كجسر يربط القطاعين العام والخاص، حيث تم فيه التركيز على ضمان توحيد معايير التفتيش واللوائح التنظيمية، وتبسيط التعاون مع جميع الأطراف المعنية المختصة بقطاع دور الحضانة في الإمارة.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن دور الحضانة تشكل جزءاً محورياً من المجتمع باعتبارها حجر الأساس في تعليم الأطفال وبناء مستقبلهم، موضحاً أن هدف الاجتماع هو مناقشة سبل تحسين أدائه، وذلك في إطار جهود دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة في الإمارة، وتوفير منصة للحوار المتبادل بين ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية.

وناقش الاجتماع تطوير دليل شامل ولوائح موحدة لجميع أنواع الحضانات، وتفعيل الحوار معها حول التشريعات واللوائح الجديدة، ومراجعة متطلبات مواقف السيارات الخاصة بها.