205 مستفيدين من خدمات «إيواء»

أبوظبي (وام)

أكدت سارة شهيل مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء التابع لدائرة تنمية المجتمع، أن المركز مستمر في تحقيق أهدافه الاستراتيجية وتقديم خدمات متكاملة ومستدامة وتعزيز الشراكات وجهود التوعية ورفع قدراته المؤسسية.

وأفادت شهيل بأن المركز قدم خدماته لـ 205 مستفيدين خلال الربعين الأول والثاني من عام 2023، واستضاف 57 حالة في دور الإيواء التابعة له خلال الفترة نفسها، وقدم لهم خدمات رعاية وإعادة تأهيل وتمكين متكاملة، كما نجح في إعادة دمج 77% من الحالات في المجتمع بانتهاء الربع الثاني من العام وبلغت نسبة الحالات الإناث 85%.

وأكدت حرص المركز على توسيع شراكاته لدعم دوره في تقديم خدمات شاملة ومتكاملة للمستفيدين، ومن ضمن جهوده خلال العام الجاري في هذا الشأن، توقيع مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي لتنظيم استقبال الحالات وتنظيم الفعاليات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتبادل الخبرات وغير ذلك، ومذكرة تفاهم مع جامعة زايد لتعزيز التبادل المعرفي وتبادل الخبراء والاختصاصيين ونشر الوعي.

وعن خطط مركز «إيواء» المستقبلية، لفتت إلى تحضيرات المركز لإطلاق مؤتمر علمي يناقش موضوع العلاج بالفن ودوره في إعادة تأهيل حالات العنف والإيذاء، بالإضافة إلى مسابقة قصصية تستقطب جميع أفراد المجتمع لتشجيع الحوار المجتمعي الإيجابي حول العنف والإيذاء وسبل مواجهتهم، وذلك خلال العام الجاري.

وعلى مستوى مؤشرات الأداء الحكومي بلغت نسبة التوطين بالمركز حوالي 95%، ويركز المركز في تعاقداته على الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ويلتزم بتطبيق سياسة المحتوى المحلي في المشتريات بنسبة 100% لتعزيز مشاركة الشركات في الناتج الإجمالي المحلي.