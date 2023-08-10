شرطة دبي و«هيئة الطرق» تعقدان اجتماعاً مع الشركات لتعزيز السلامة المرورية

دبي (الاتحاد)

عقدت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في الإدارة العامة للمرور وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، اجتماعاً تنسيقياً مع شركات القطاع الخاص لبحث إطلاق مبادرات ومشاريع وتنفيذ حملات توعوية تعزز السلامة المرورية في شوارع الإمارة، تستهدف مُستخدمي الطرق وخاصة سائقي الدراجات النارية، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز السلامة المرورية، وإطلاق المبادرات التي تساهم في خفض الحوادث لتحقيق الهدف الاستراتيجي لمؤشر خفض الوفيات لكل 100 ألف من السكان،

وأكد العميد بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على تعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطريق من خلال بحث الأفكار والاقتراحات وإطلاق المبادرات المتنوعة التي تدعم التوجهات الاستراتيجية في خفض أعداد الوفيات الناجمة عن حوادث السير، وتحقيق الشراكة والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ المبادرات التي تدعم الجانب المروري والتثقيفي والتوعوية لمستخدمي الطريق.

وبين أن الاجتماع يهدف إلى استشراف المُستقبل في مجال إطلاق المبادرات الداعمة في المجال المروري، وتطبيق أفضل الممارسات التي تساهم في جعل الطرق أكثر أمناً وسلامةً لمستخدميها، مشيراً إلى أن الاجتماع سيتبعه اجتماعات أخرى ونزول ميداني لبحث تطبيق الأفكار والمشاريع والمبادرات على أرض الواقع.