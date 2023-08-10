شرطة الشارقة تسجل 27 ملكية فكرية جديدة

الشارقة (وام)

سجّلت القيادة العامة لشرطة الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري، 27 ملكية فكرية جديدة، ليصل بذلك عدد الملكيات الفكرية التي سجلتها خلال عامين إلى 152. وقال العقيد طارق المدفع، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في القيادة العامة لشرطة الشارقة، إن تسجيل شرطة الشارقة ملكيتها الفكرية يستند إلى 3 تصنيفات رئيسة تتمثل في المصنف الفكري، والنموذج الصناعي، وبراءة الابتكار، موضحاً أن حقيبة الملكيات الفكرية في المجالات الابتكارية، ضمت تسجيل أنظمة مرورية ذكية، وبحوثاً مستقبلية، وبرامج للتحليل الأمني ومواد تدريبية، بالإضافة إلى نماذج الأعمال المتقدمة.