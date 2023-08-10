الجمعة 11 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

57 ألف ذبيحة لمقاصب رأس الخيمة

57 ألف ذبيحة لمقاصب رأس الخيمة
11 أغسطس 2023 01:26

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع الولايات المتحدة وتعزي في ضحايا حرائق الغابات
الإمارات ترسل طائرة تحمل 13 طنا من المساعدات إلى تشاد في إطار الدعم الإنساني للأشقاء السودانيين

استقبلت مقاصب رأس الخيمة 57 ألف ذبيحة من مختلف أنواع الحيوانات، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقالت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة، لـ «الاتحاد»: إن مقاصب إمارة رأس الخيمة العاملة استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري 57246 ذبيحة متنوعة، بزيادة قدرها 11.3% عن النصف الأول من العام الماضي 2022، والتي تم التعامل معها من قبل العاملين والأطباء البيطريين عبر فحص الذبائح والتحقق من سلامتها للاستهلاك الآدمي وغيرها، إلى حين تسليمها إلى المستهلكين مستوفية كافة الاشتراطات الصحية اللازمة.
وذكرت أنه من الإجراءات المتبعة في تلك المقاصب، بعد التأكد من عدم صلاحية بعض الحيوانات للاستهلاك الأدمي، نتيجة إصابتها بالأمراض، التوجه نحو إعدامها والتخلص منها وتقديم الشهادات التي تثبت استبدالها من قبل المنشأة للمستهلكين، حيث بلغت أعداد الذبائح التي تم إعدامها كلياً 167 ذبيحة خلال تلك الفترة، إضافة إلى الإعدامات الجزئية لأعضاء وأجزاء من الذبيحة والتي بلغت 787.
وأكدت أن مقاصب الإمارة تشهد أعمال صيانة وتطوير دورية وسنوية من شأنها رفع كفاءة العمل بالمقاصب وزيادة الطاقة الاستيعابية لأعداد الذبائح، كما تم تركيب نظام مراقبة عن طريق الكاميرات بالمقصب المركزي من شأنه التأكد من سير العمل على النحو الأكمل، وغيرها من الإجراءات التي تقدم أفضل أنواع الخدمة للجمهور والمؤسسات المختلفة.
وذكرت أن سوق المواشي يستقبل حيوانات بأعداد متزايدة، الأمر الذي يتطلب رقابة صارمة وتتبع للشحنات الواردة والتحقق من صحتها وسلامتها وخلوها من الأمراض، ويتم بشكل يومي متابعة الحركة الصادرة والواردة إلى السوق، فقد تم تسجيل دخول 62704 رؤوس من الضأن والماعز والأبقار والجمال خلال النصف الأول من العام، بالإضافة إلى خروج 30169 رأساً من سوق المواشي لأغراض الذبح أو البيع.
وأشارت إلى أنه يتم رش الحيوانات الواردة إلى السوق بمضادات الطفيليات الخارجية وفحصها ظاهرياً، بالإضافة إلى إجراء مسح شهري للسوق عن طريق جمع عينات عشوائية وفحصها مخبرياً ومصادرة الحيوانات الإيجابية وإعدامها، ذاكرة أنه تمت مصادرة 11 رأساً من الحيوانات خلال النصف الأول من العام الحالي، ويتم كذلك من خلال مفتشي الصحة عمل زيارات تفتيشية بشكل مستمر للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع إجراءات الأمن الحيوي بالسوق.

المقاصب
رأس الخيمة
الإمارات
بلدية رأس الخيمة
شيماء الطنيجي
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
آثار معارك في منطقة زابوريجيا
عربي ودولي
روسيا تنشر تقريرا عن جبهات القتال في أوكرانيا
اليوم 20:29
أبوظبي
الإمارات
طقس الإمارات المتوقع غدا
اليوم 19:56
شعار مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية
الإمارات
"خليفة الإنسانية" تطلق مبادرة "عطاؤكم شفاء وسعادة"
اليوم 19:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©