57 ألف ذبيحة لمقاصب رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

استقبلت مقاصب رأس الخيمة 57 ألف ذبيحة من مختلف أنواع الحيوانات، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقالت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة، لـ «الاتحاد»: إن مقاصب إمارة رأس الخيمة العاملة استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري 57246 ذبيحة متنوعة، بزيادة قدرها 11.3% عن النصف الأول من العام الماضي 2022، والتي تم التعامل معها من قبل العاملين والأطباء البيطريين عبر فحص الذبائح والتحقق من سلامتها للاستهلاك الآدمي وغيرها، إلى حين تسليمها إلى المستهلكين مستوفية كافة الاشتراطات الصحية اللازمة.

وذكرت أنه من الإجراءات المتبعة في تلك المقاصب، بعد التأكد من عدم صلاحية بعض الحيوانات للاستهلاك الأدمي، نتيجة إصابتها بالأمراض، التوجه نحو إعدامها والتخلص منها وتقديم الشهادات التي تثبت استبدالها من قبل المنشأة للمستهلكين، حيث بلغت أعداد الذبائح التي تم إعدامها كلياً 167 ذبيحة خلال تلك الفترة، إضافة إلى الإعدامات الجزئية لأعضاء وأجزاء من الذبيحة والتي بلغت 787.

وأكدت أن مقاصب الإمارة تشهد أعمال صيانة وتطوير دورية وسنوية من شأنها رفع كفاءة العمل بالمقاصب وزيادة الطاقة الاستيعابية لأعداد الذبائح، كما تم تركيب نظام مراقبة عن طريق الكاميرات بالمقصب المركزي من شأنه التأكد من سير العمل على النحو الأكمل، وغيرها من الإجراءات التي تقدم أفضل أنواع الخدمة للجمهور والمؤسسات المختلفة.

وذكرت أن سوق المواشي يستقبل حيوانات بأعداد متزايدة، الأمر الذي يتطلب رقابة صارمة وتتبع للشحنات الواردة والتحقق من صحتها وسلامتها وخلوها من الأمراض، ويتم بشكل يومي متابعة الحركة الصادرة والواردة إلى السوق، فقد تم تسجيل دخول 62704 رؤوس من الضأن والماعز والأبقار والجمال خلال النصف الأول من العام، بالإضافة إلى خروج 30169 رأساً من سوق المواشي لأغراض الذبح أو البيع.

وأشارت إلى أنه يتم رش الحيوانات الواردة إلى السوق بمضادات الطفيليات الخارجية وفحصها ظاهرياً، بالإضافة إلى إجراء مسح شهري للسوق عن طريق جمع عينات عشوائية وفحصها مخبرياً ومصادرة الحيوانات الإيجابية وإعدامها، ذاكرة أنه تمت مصادرة 11 رأساً من الحيوانات خلال النصف الأول من العام الحالي، ويتم كذلك من خلال مفتشي الصحة عمل زيارات تفتيشية بشكل مستمر للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع إجراءات الأمن الحيوي بالسوق.