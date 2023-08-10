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«طلابنا أمانة» بمركز شرطة الحميدية في عجمان

مركز شرطة الحميدية الشامل
11 أغسطس 2023 01:26

عجمان (وام)

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نظم مركز شرطة الحميدية الشامل مبادرة «طلابنا أمانة» لتعزيز الأمن والأمان وتوعية الأبناء بضرورة الاستفادة من الإجازة الصيفية بما يعزز لديهم السلوك الإيجابي ويصقل طاقاتهم لصالح مجتمعهم. 
وقال المقدم يحيى خلف المطروشي مدير مركز شرطة الحميدية الشامل إن مبادرة «طلابنا أمانة» تضمنت عدداً من الأنشطة منها تنفيذ 300 زيارة للمنازل والمناطق السكنية لنشر التوعية بين أهلها إضافة إلى توعية الجمهور في الطرق بالسبل المثلى لاستغلال الإجازة الصيفية بالأنشطة في المرافق الرياضية الحيوية في نادي الشرطة للرياضة والرماية والتي من شأنها تنمية قدرات وإمكانيات الأبناء وتمكينهم من مواجهة تحديات المستقبل إضافة إلى توعية الطلاب والطالبات المشاركين في دورة شرطة المستقبل الصيفية التي يحتضنها النادي.

مركز شرطة الحميدية
عجمان
الإمارات
الإجازة الصيفية
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