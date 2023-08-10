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تجميل جزيرة شارع «هزاع بن زايد» بأبوظبي

بلدية أبوظبي تواصل تنفيذ مشاريع التجميل الزراعي (من المصدر)
11 أغسطس 2023 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

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أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية المدينة مشروعاً استهدف إعادة تأهيل، ورفع كفاءة أصول التجميل الطبيعي في الجزيرة الوسطية لشارع «هزاع بن زايد»، من التقاطع مع شارع خليفة بن شخبوط، وحتى التقاطع مع شارع البطين، وتضمن نطاق الأعمال زراعة أشجار مزهرة، بالإضافة إلى زراعة مغطيات تربة، وزهور موسمية، وشجيرات زينة مختلفة، ترسيخاً لمبادئ ومعايير الاستدامة في أصول التجميل الطبيعي، وبما ينسجم مع قيم وأهداف عام الاستدامة 2023.
ويأتي هذا المشروع ضمن إطار حرص البلدية على رفع كفاءة أصول التجميل الطبيعي في الجزر الوسطية للشوارع الرئيسية داخل جزيرة أبوظبي، ودعماً للمبادرات التحسينية التي تستهدف ترسيخ مكانة أبوظبي كونها من أجمل مدن العالم وأكثرها تناسقاً وروعة.
وقد ضم المشروع زراعة 39 شجرة مزهرة، و8260 متراً مربعاً من مغطيات التربة، وزراعة 4652 شتلة زهور موسمية، حيث تواصل بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ مشاريع التجميل الزراعي، ونشر الزهور في أرجاء المدينة، لترسيخ معايير السكينة والجمال، والبهجة في الشوارع والمرافق العامة والميادين، وبما يعكس النهضة الشاملة على كافة الصعد في إمارة أبوظبي، ويسهم في إسعاد السكان والسياح.

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