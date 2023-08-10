الروبوت دافنشي يجري جراحات في أبوظبي

أبوظبي (وام)

أطلقت مدينة برجيل الطبية في أبوظبي، نظام روبوت «دافنشي Xi» الأحدث من نوعه، وإحدى التقنيات التكنولوجية الطبية المتقدمة التي تحرص المدينة على توفيرها.. ويتيح روبوت «دافنشي Xi» لجراحي المدينة إجراء جراحات معقدة بأقل قدر من التدخل الجراحي بدقة وكفاءة غير مسبوقة.

ويعتبر إطلاق «دافنشي Xi» خطوة فارقة تؤكد التزام المستشفى بتقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى، إذ يوفر مزايا عديدة مقارنة بالجراحة التقليدية تشمل زيادة الدقة في العمليات الجراحية وتحسين التصور، وتسريع مدة التعافي.

والروبوت مزود بتقنية تصوير ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، ما يعطي الجراحين عرضاً مكبراً ومفصلاً للغاية لموقع إجراء الجراحة. وقال الدكتور جافرو أبو، مدير الجراحة الروبوتية في المستشفى: تمكن هذه التكنولوجيا المتطورة الجراحين ذوي المهارات العالية من تقديم نتائج سريرية أفضل.