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«متحف المستقبل» يناقش تطبيقات الذكاء الاصطناعي

متحف المستقبل في دبي
11 أغسطس 2023 01:27

دبي (الاتحاد)

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يستضيف «متحف المستقبل»، اليوم، جلسة حوارية بعنوان «مستقبل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطب» ضمن سلسلة جلسات «خبراء المستقبل»، بهدف تسليط الضوء على مواضيع رئيسة عدة تتضمن الصحة الرقمية وتصنيع وتطوير الأدوية العلاجية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتتاح للحضور في الجلسة فرصة الاطلاع على أحدث توجهات الذكاء الاصطناعي في مجال استكشاف وتطوير الأدوية، ومستقبل الصناعات الطبية المتطورة المعتمدة على التقنيات التكنولوجية الحديثة، والتعرف على دور التقنيات المتقدمة وانعكاساتها على القطاع الصحي.
ويتقدم قائمة الخبراء المشاركين في الجلسة الدكتور أليكس أليبر، رئيس شركة «إنسيليكو»، ويركز في أطروحته على قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي ودور الروبوتات في استكشاف الأدوية والكيمياء والبيولوجيا والطب.

متحف المستقبل
دبي
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
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