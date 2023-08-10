أمطار غزيرة وبرد على مناطق بالدولة و«الأرصاد» يحذر من تطاير الأجسام الصلبة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة، مصحوبة بالبرد أحياناً، على مناطق متفرقة من الدولة، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ودعا المركز الوطني الجمهور وقائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية، على بعض المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، وتمتد على المناطق الداخلية، التي قد تؤدى إلى تطاير الأجسام الصلبة، وعلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وضرورة الابتعاد عن مناطق هطول الأمطار الغزيرة، وتجمعات المياه وسقوط البرد.

يأتي ذلك مع استمرار تأثيرات الحالة الجوية التي بدأت الأربعاء، ويتوقع أن تستمر إلى السبت 12 أغسطس 2023، حسب تقرير للمركز الوطني للأرصاد، وذلك نتيجة لتأثر المنطقة خلال هذه الفترة بامتداد خط الالتقاء المداري ITCZ وتحركه باتجاه جنوب الدولة مع تقدم المنخفضات السطحية والعلوية من الجنوب باتجاه الشمال، وتدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عُمان باتجاه المنطقة والدولة، ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار تتكون السحب الركامية المحلية الممطرة.

وقال المركز في تقريره: «تتهيأ فرصة تكوّن سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة، وقد يصاحبها البرق والرعد أحياناً على مناطق مختلفة من الدولة، خاصة شرقاً وجنوباً، وتمتد أيضاً على بعض المناطق الداخلية ومنطقة الظفرة».

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً، خاصة مع السحب الركامية، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وبالنسبة إلى البحر يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.



وساد اليوم ( الخميس) طقس صحو إلى غائم جزئي بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع تكون بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقاً وامتدت على بعض المناطق الداخلية والغربية، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة أمس 48.7 درجة مئوية في وتييد (منطقة الظفرة) الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، فيما كانت اقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم 25.4 درجة مئوية في الفرفار (الفجيرة) الساعة 04:15 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.وهطلت الأمطار غزيرة مع برد مسافي، وعلى مربض وثوبان، ووادي العشواني والسيجي بالفجيرة، وأمطار غزيرة ومتوسطة على كدراً ومربض، ومليحة، وشارع الوطن باتجاه فلي بالشارقة، ومربض وطريق مسافي دبا، وشوكة برأس الخيمة، ومزيرع بعجمان، وأصفي والمصيلي.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً الجمعة، صحو إلى غائم جزئي بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع تكون بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقاً وجنوباً تمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار واألتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من15إلى25تصل إلى55كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحيانا في الخليج العربي وفي بحر عمان.

فيما يتوقع المركز أن يسود السبت ومع انتهاء الحالة الجوية التي أعلن عنها المركز في وقت سابق، متوقع أن يسود طقس صحو إلى غائم جزئي بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية والغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة الى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من15إلى25تصل إلى50كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.