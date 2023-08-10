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"المستشفى الميداني الإماراتي" في تشاد يعالج 3509 حالات مرضية خلال الشهر الأول لافتتاحه

"المستشفى الميداني الإماراتي" في تشاد يعالج 3509 حالات مرضية خلال الشهر الأول لافتتاحه
10 أغسطس 2023 18:23

يواصل المستشفى الميداني الذي شيدته دولة الإمارات بمدينة أمدجراس التشادية دعما للأشقاء السودانيين اللاجئين في جمهورية تشاد تقديم خدماته العلاجية عبر استقبال الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء من السودانيين وأهالي المجتمع المحلي.
وبلغ عدد من استقبلهم المستشفى خلال الشهر الأول من افتتاحه 3509 حالات طبية منها 1897 لأشخاص بالغين و 1612 طفلا إلى جانب إجراء 34 عملية.
يأتي إنشاء المستشفى في إطار الدعم الإغاثي والطبي المقدم من دولة الإمارات للأشقاء السودانيين المتضررين من الأوضاع الصعبة، ودعما لجمهورية تشاد الصديقة وللتخفيف من آثار الوضع الإنساني الناتج عن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين.

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تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات افتتحت مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في أمدجراس التشادية، حرصاً منها على مواصلة تفديم العون لإغاثة المدنيين المتضررين في السودان، ودعم اللاجئين في دول الجوار، وبهدف تنسيق الجهود الإنسانية وتعزيز فاعليتها.

المصدر: وام
الإمارات
تشاد
السودان
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