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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
10 أغسطس 2023 17:29

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع تكون بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقاً وجنوباً تمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية.
الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 50 كم/س. الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:13 والمد الثاني عند الساعة 21:05. والجزر الأول عند الساعة 13:15 والجزر الثاني عند الساعة 05:12.
بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:22 والمد الثاني عند الساعة 08:28 والجزر الأول عند الساعة 12:39 والجزر الثاني عند الساعة 00:59.

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