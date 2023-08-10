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"صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي": إمكانية شراء مدة خدمة اعتبارية 5 سنوات للرجال و10 للنساء

"صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي": إمكانية شراء مدة خدمة اعتبارية 5 سنوات للرجال و10 للنساء
10 أغسطس 2023 16:43

 أعلن "صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي" إمكانية شراء مدة خدمة اعتبارية وفق قانون الضمان الاجتماعي لإمارة الشارقة رقم 5  لسنة  2018 ، والتي تعد من جوانب التميز في القانون كونها ترمي إلى تمكين المؤمن عليهم من تحسين المعاش في نهاية الخدمة، وذلك من خلال شراء مدة خدمة اعتبارية تُضاف إلى مدة الخدمة الفعلية.

يتيح القانون فرصة توفير خيارات متعددة للمؤمن عليهم، وآليات لتعديل وتحسين مدة الخدمة الاعتبارية للحصول على مزيد من المنافع والحقوق، استجابة لاحتياجات المجتمع وتطلعات المؤمن عليهم في تحسين ظروفهم المالية والاستفادة القصوى من نظام الضمان الاجتماعي وتحقيق رفاهيتهم واستقرارهم وأسرهم من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية اللازمة والتي تكفل حياة مستقرة هانئة.

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ويجوز شراء مدة لا تزيد عن 5 سنوات للمؤمن عليه (الرجال) ومدة لا تزيد عن 10 سنوات للمؤمن عليها (النساء) وذلك بموجب مجموعة من الشروط المحددة لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه الميزة .

وبموجب هذا القانون، يتحمل المؤمن عليه تكاليف شراء مدة الخدمة الاعتبارية، بالتناسب مع راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الشراء، ويتم السداد إما دفعة واحدة أو على أقساط.

 

 

المصدر: وام
الشارقة
صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي
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