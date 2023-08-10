برجيل الطبية تطلق روبوت دافنشي لإجراء العمليات المعقدة

أعلنت مدينة برجيل الطبية في أبوظبي، إطلاق نظام روبوت "دافنشي Xi" الأحدث، كواحدة من التقنيات التكنولوجية الطبية المتقدمة التي تحرص على توفيرها.

وسيُمكّن روبوت "دافنشي Xi" الجراحين الخبراء في مدينة برجيل الطبية، من إجراء جراحات معقدة بأقل قدر من التدخل الجراحي بدقة وكفاءة غير مسبوقة ترتقي بمستوى رعاية المرضى.

ويعتبر إطلاق "دافنشي Xi" في مدينة برجيل الطبية، علامة فارقة تؤكد التزام المستشفى بتقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى لمرضاها؛ إذ يقوفر هذا النظام الجراحي الروبوتي المتقدم مزايا عديدة مقارنة بالجراحة التقليدية بما في ذلك زيادة الدقة في العمليات الجراحية وتحسين التصور، ما يساهم في تسريع مدة التعافي.



وتمّ تزويد الروبوت بتقنية تصوير ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، وهو يعطي الجراحين عرضاً مكبّراً ومفصلاً للغاية لموقع إجراء الجراحة، حيث يسمح هذا الوضوح البصري المعزز، بالدقة الفائقة أثناء الإجراءات ما يقلل مخاطر المضاعفات ويضمن النتائج المثلى للمرضى.

وتحاكي الأذرع الروبوتية المبتكرة لروبوت "دافنشي Xi" حركة يد الجراح وبطريقة متقنة ونطاق حركة ممتاز، ما يسمح بالوصول التشريحي الاستثنائي إلى مواقع العمليات الجراحية التي يصعب الوصول إليها باستخدام الأدوات الجراحية التقليدية كالمنظار، بحيث يقوم الجراحون بتشغيل الروبوت عن بُعد من وحدة تحكم ويتحكمون بالأذرع الروبوتية بتحكم ودقة استثنائيين، إضافة إلى أن الأدوات الجراحية المتقدمة للروبوت بما في ذلك أجهزة المعصم الداخلية المتخصصة تمكن الجراحين من إجراء مناورات معقدة بدقة لا مثيل لها.

ومع إدخال نظام الروبوتات "دافنشي Xi" تستعد مدينة برجيل الطبية لتزويد المرضى بمجموعة واسعة من الإجراءات طفيفة التدخل بما في ذلك العمليات الجراحية المعقدة في مختلف التخصصات مثل جراحة المسالك البولية وأمراض النساء والقولون والمستقيم والجهاز الهضمي العلوي والصدر والسمنة والجراحة الكبدية الصفراوية والجراحة العامة، من بين أمور أخرى.

وقال الدكتور جافرو أبو، مدير الجراحة الروبوتية في المستشفى: "ستمكن هذه التكنولوجيا المتطورة الجراحين ذوي المهارات العالية من تقديم نتائج سريرية أفضل للمرضى من خلال تقليل الصدمات ووقت التعافي بشكل عام".