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متحف المستقبل يستضيف فعاليات متنوعة

متحف المستقبل
10 أغسطس 2023 13:52

دبي (الاتحاد)
يستضيف «متحف المستقبل» غداً جلسة حوارية بعنوان «مستقبل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطب» ضمن سلسلة جلسات «خبراء المستقبل»، بهدف تسليط الضوء على عدة مواضيع رئيسية تتضمن الصحة الرقمية وتصنيع وتطوير الأدوية العلاجية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وستتاح للحضور في هذه الجلسة فرصة الاطلاع على أحدث توجهات الذكاء الاصطناعي في مجال استكشاف وتطوير الأدوية، ومستقبل الصناعات الطبية المتطورة المعتمدة على التقنيات التكنولوجية الحديثة، والتعرف على دور التقنيات المتقدمة وانعكاساتها على القطاع الصحي.
وتضم قائمة الخبراء المشاركين في هذه الجلسة الدكتور أليكس أليبر، رئيس شركة «إنسيليكو»، الذي سيركز على قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي والروبوتات في قطاعات استكشاف الأدوية والكيمياء والبيولوجيا والطب، وباتريك جيه مولوني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة P4ML المتخصصة في مجال الرعاية الصحية الدقيقة، الذي سيتحدث حول فرص توظيف البيانات لتخصيص الأدوية حسب حالة المرضى في المستقبل.
كما ستتناول الدكتورة لويزا شيتور، مديرة قطاع الصحة في مركز «بلج آند بلاي»، خلال مشاركتها، أبرز التوجهات التقنية التي ستعيد تشكيل مستقبل الرعاية الصحية، فيما ستستعرض الدكتورة شيخة المزروعي، من معهد الابتكار التكنولوجي، رؤية دولة الإمارات لقطاع طب المستقبل.

فعاليات متنوعة
وسينظم المتحف أيضاً، خلال الشهر الجاري، عدداً من ورش العمل التعليمية والتفاعلية الجديدة التي ستتيح للمشاركين فرصة لتعميق معرفتهم في مجالات متنوعة، تشمل مجال التصوير والواقع الافتراضي وتصميم وتطوير الألعاب الرقمية.

ورشة تصوير مع عبدالله الشايجي
يستضيف متحف المستقبل، يوم السبت 19 أغسطس 2023، المصور الكويتي عبد الله الشايجي في ورشة تصوير سيقدم خلالها نصائحه للمصورين الراغبين في التقاط صور مميزة باستخدام هواتفهم الذكية. وتنعقد هذه الورشة بالتزامن مع اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي.

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جولة تصويرية لأصحاب الهمم
كما ينظم متحف المستقبل، يوم الاثنين 21 أغسطس 2023، جولة تصويرية لأصحاب الهمم ليتعرفوا على تقنيات التصوير الأساسية، واستكشاف المشاركين الروائع البصرية والتصاميم الجمالية داخل المتحف، فضلاً عن جولة خاصة في الطابق الثالث من المتحف والذي يعرف بـ (الواحة)، وذلك بهدف مساعدتهم على التأمل وتعزيز تواصلهم مع حواسهم.

ورشة عمل حول الألعاب ثلاثية الأبعاد
ويستضيف متحف المستقبل أيضاً جلسة تفاعلية للغوص في عالم تطوير الألعاب والواقع الافتراضي. ويمكن للمشاركين في هذه الورشة التي سيتم تنظيمها الأحد 27 أغسطس 2023، الاستمتاع بتجربة غامرة لتصميم ألعاب ثلاثية الأبعاد خاصة بهم، والعمل على تطويرها وكتابة الكود الخاص بها باستخدام محرك الألعاب «يونيتي».
وسيشرف مدربون متخصصون خلال هذه الفعالية على تقديم عرض شامل لتقنيات تطوير الألعاب ومراحلها المختلفة، إضافة إلى التعريف بأبرز أدوات برمجة الألعاب والتصميم وسبل تطوير المهارات الإبداعية في هذا المجال.

 

المصدر: وام
متحف المستقبل
الذكاء الاصطناعي
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