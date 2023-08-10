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الموارد البشرية والتوطين تكرم عامل "ديليفري" في دبي

الموارد البشرية والتوطين تكرم عامل "ديليفري" في دبي
10 أغسطس 2023 12:55

تابعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الفيديو الذي ظهر فيه السيد وقاس سروار وهو يقوم بإزالة حواجز من الشارع حمايةً للسائقين، وقام خليل الخوري، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية باستقباله وتكريمه وشكره على الخطوة الخيّرة التي قام بها. نفتخر بوقّاس وكل من يقوم بعمل الخير.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الموارد البشرية والتوطين
دبي
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