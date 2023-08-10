الموارد البشرية والتوطين تكرم عامل "ديليفري" في دبي

تابعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الفيديو الذي ظهر فيه السيد وقاس سروار وهو يقوم بإزالة حواجز من الشارع حمايةً للسائقين، وقام خليل الخوري، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية باستقباله وتكريمه وشكره على الخطوة الخيّرة التي قام بها. نفتخر بوقّاس وكل من يقوم بعمل الخير.

تابعت #وزارة_الموارد_البشرية_والتوطين الفيديو الذي ظهر فيه السيد وقاس سروار وهو يقوم بإزالة حواجز من الشارع حمايةً للسائقين، وقام سعادة خليل الخوري، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية باستقباله وتكريمه وشكره على الخطوة الخيّرة التي قام بها.



نفتخر بوقّاس وكل من يقوم بعمل الخير.… pic.twitter.com/aau37izYjs — وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) August 10, 2023