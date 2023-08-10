شرطة أبوظبي والهلال الأحمر تسعدان الأيتام

أسعدت إدارة المهام الخاصة-العين في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر -العين ثلاثة أطفال من الأيتام بتحقيق أمنياتهم بتعريفهم عن قرب على دور عناصر شرطة أبوظبي ومهامها في تعزيز الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.

وأكد العميد ماجد علي الشحي مدير إدارة المهام الخاصة بالعين خلال لقائه الأطفال اليتامى أهمية مثل هذه المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى التواصل مع فئة الأيتام وإدخال السرور والبهجة في قلوبهم، ونشر قيمة العطاء والتكافل الاجتماعي، مشيداً بجهود هيئة الهلال الأحمر في الحرص على التواصل مع المؤسسات لتحقيق أمنيات الأطفال.

وقدم العقيد عيد حميد محمد المشيخي نائب مدير إدارة المهام الخاصة - العين للأطفال فكرة عن طبيعة العمل في المهام الخاصة لافتاً إلى أن شرطة أبوظبي تواصل العطاء وإطلاق المبادرات الإنسانية والمجتمعية لتعم كل شرائح المجتمع، إيماناً منا بالإسهام بدورها في بناء مجتمع متراحم ومتماسك تسوده الألفة والمحبة والتسامح، ليكون نموذجاً عالمياً في إنسانيته وترابطه وسعادة أفراده.

وأشاد محمد سيف أحمد الكندي مدير مركز الهلال الأحمر بالإنابة في مدينة العين بالدور الإنساني والمجتمعي لشرطة أبوظبي ومشاركاتها الفعالة والمستمرة مع مبادرات هيئة الهلال الأحمر وتعزيز الجوانب الانسانية لدى أفراد المجتمع مشيراً إلى ان مبادرة (تحقيق أمنيات الأيتام) تأتي بهدف إدخال البهجة والسرور في نفوسهم وتحقيق حلمهم في التواجد بإحدى المواقع الشرطية واسعدهم بشكل كبير تحقيق أمنياتهم في التعرف على طبيعة العمل بشرطة أبوظبي.

بالعين خلال لقائه الأطفال اليتامى أهمية مثل هذه المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى التواصل مع فئة الأيتام وإدخال السرور والبهجة في قلوبهم، ونشر قيمة العطاء والتكافل الاجتماعي، مشيداً بجهود هيئة الهلال الأحمر في الحرص على التواصل مع المؤسسات لتحقيق أمنيات الأطفال.

وقدم العقيد عيد حميد محمد المشيخي نائب مدير إدارة المهام الخاصة - العين للاطفال فكرة عن طبيعة العمل في المهام الخاصة لافتاً إلى أن شرطة أبوظبي تواصل العطاء وإطلاق المبادرات الإنسانية والمجتمعية لتعم كل شرائح المجتمع، إيماناً منا بالإسهام بدورها في بناء مجتمع متراحم ومتماسك تسوده الألفة والمحبة والتسامح، ليكون نموذجاً عالمياً في إنسانيته وترابطه وسعادة أفراده.

وأشاد محمد سيف أحمد الكندي مدير مركز الهلال الأحمر بالإنابة في مدينة العين بالدور الانساني والمجتمعي لشرطة أبوظبي ومشاركاتها الفعالة والمستمرة مع مبادرات هيئة الهلال الاحمر وتعزيز الجوانب الانسانية لدى أفراد المجتمع مشيراً إلى ان مبادرة (تحقيق أمنيات الأيتام) تأتي بهدف ادخال البهجة والسرور في نفوسهم وتحقيق حلمهم في التواجد بإحدى المواقع الشرطية واسعدهم بشكل كبير تحقيق أمنياتهم في التعرف على طبيعة العمل بشرطة أبوظبي.