تنويه من «الطوارئ والأزمات» بشأن الحالة الجوية

أصدرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تنويهاً أكدت فيه على الجمهور بضرورة متابعة النشرات والإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية في كل ما يتعلق بحالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها بعض مناطق الدولة.

وقال الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة« إكس»: «ننوه عناية جمهورنا الكريم إلى ضرورة متابعة النشرات والإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية في كل ما يتعلق بحالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها بعض مناطق الدولة».

ننوه عناية جمهورنا الكريم إلى ضرورة متابعة النشرات والإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية في كل ما يتعلق بحالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها بعض مناطق الدولة. #الطوارئ_والأزمات pic.twitter.com/U9Qqzt8kdn — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) August 10, 2023