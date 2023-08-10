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تنويه من «الطوارئ والأزمات» بشأن الحالة الجوية

أرشيفية
10 أغسطس 2023 08:50

أصدرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تنويهاً  أكدت فيه على الجمهور بضرورة متابعة النشرات والإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية في كل ما يتعلق بحالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها بعض مناطق الدولة.
وقال الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة« إكس»: «ننوه عناية جمهورنا الكريم إلى ضرورة متابعة النشرات والإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية في كل ما يتعلق بحالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها بعض مناطق الدولة».

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الحالة الجوية
الطوارئ والأزمات
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