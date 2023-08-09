«أبوظبي للدفاع المدني» و«اللولو العالمية» تطلقان حملة لتعزيز الوعي بتدابير الوقاية والسلامة

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني ومجموعة اللولو العالمية - لولو هايبر ماركت وثيقة تعاون مشترك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية الالتزام بتدابير الوقاية والسلامة العامة، ويهدف هذ التعاون إلى تحقيق قيمة مضافة للمجتمع، حيث سيتم تنفيذ رسائل توعوية تسويقية متنوعة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بتدابير الوقاية والسلامة من المخاطر والحرائق.

وتشمل التفاصيل الأخرى للتعاون وضع خطط توعوية مشتركة تستهدف جميع فئات المجتمع بشكل عام، والاستفادة القصوى من جميع الوسائل والقنوات التسويقية المتاحة للتوعية بأهمية الالتزام بالتدابير الآمنة والواجب اتباعها، والإجراءات الصحيحة للتعامل مع الإصابات والحرائق والعمل على التخفيف من آثارها والوقاية منها.

وبهذه المناسبة، قال العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، «تثمن هيئة أبوظبي للدفاع المدني هذا التعاون الذي يوثق العمل المشترك مع القطاع الخاص لضمان تفعيل دور التوعية المجتمعية، مشيراً إلى أن الهيئة تدعم جميع الشركات التي تتخذ من إمارة أبوظبي موقعاً استراتيجياً لممارسة نشاطاتها، مؤكداً استمراريتها في توقيع الشراكات مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بهدف توعية المجتمع والحد من المخاطر والحرائق، على نحو يجسد رؤيتها بالارتقاء بمستوى العمل وفق خطة حكومة أبوظبي 2030 الاستراتيجية.

ومن جانبه، قال يوسف علي ام.ايه.، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية،«يشرفنا جداً اختيارنا من قبل هيئة أبوظبي للدفاع المدني كشركاء رئيسيين لهذه الحملة. يمثل هذا التعاون مرحلة جديدة استثنائية بين الجهتين في مختلف المجالات ذات الصلة».

وأشار إلى أن مجموعة اللولو تُسخِّر جميع كوادرها وخبراتها التسويقية لدعم غايات الدفاع المدني التوعوية. وأضاف:«نحن نؤمن أن هناك رسالة وطنية مُشتركة ومسؤولية مجتمعية على عاتقنا، وأمامنا الكثير لنحققه معاً خلال المرحلة القادمة، حيث ستعمل هذه الاتفاقية على تأطير التعاون المشترك بيننا، إلى جانب توحيد الجهود الرامية إلى تعزيز التوعية المجتمعية».

وأكد العقيد مهندس سالم هاشم الحبشي مدير إدارة السلامة العامة بالهيئة، على أهمية هذا التعاون المشترك وتأثيره الإيجابي على المجتمع، حيث قال: «تعتبر التوعية المجتمعية من أولوياتنا القصوى، ونحن ملتزمون بتقديم الدعم والمساهمة لرفع مستوى سلامة المجتمع، وأضاف أن هذا التعاون يمثل جزءاً من رؤيتنا لبناء مجتمع آمن ومستدام، نحن متحمسون لإيصال رسائل التوعية الهامة للمجتمع، ونؤمن أن تعزيز الوعي المجتمعي سيساهم في تجنب الكثير من المخاطر والحوادث الناجمة عن الحرائق.