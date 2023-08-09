شرطة دبي تؤكد على دعم أصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

شارك مجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي ومبادرة الروح الإيجابية، في فعاليات «قافلة الصيف» التابعة للمركز الصيفي في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وذلك في إطار جهود القيادة العامة لشرطة دبي لدعم أصحاب الهمم وتعزيز سبل دمجهم في المجتمع.

وأكد الرائد عبد الله حمد الشامسي، رئيس المجلس، أن الجهود مستمرة لدعم تمكين أصحاب الهمم، عبر تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية للإيفاء بالتزامات المجلس اتجاههم، خاصة خلال فترة الإجازة الصيفية، والتي تعد فرصة ملائمة لتنظيم الفعاليات والدورات التدريبية والتعليمية وورش العمل بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين، لضمان تعزيز جودة حياتهم.

بدورها، قالت فاطمة بوحجير منسقة مبادرة الروح الإيجابية، إن المبادرة ومنذ إطلاقها في عام 2017، تتوجه إلى كافة فئات المجتمع بما فيهم أصحاب الهمم، حرصاً على دمجهم في مختلف الجوانب، المجتمعية والرياضية والثقافية وغيرها، انطلاقاً من شعورنا بالمسؤولية المجتمعية، ودعماً للجهود المشتركة في ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين مختلف الفئات.

يُذكر أن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تعهد على امتداد مسيرتها على تنظيم مراكز صيفية فعالة للطلبة من أصحاب الهمم، بهدف توفير المناخ الإيجابي لدمجهم والتعريف بقدراتهم وإتاحة الفرص العادلة أمامهم لإثبات أن إعاقتهم لم تقع عائقاً أمام عطائهم ومشاركتهم، وأيضاً لزيادة الثقة بأنفسهم وتكريس فكرة العمل للاستفادة من أوقات الفراغ بما هو مفيد ونافع لهم.

تضمنت المشاركة، تنظيم دورات تدريبية في رياضة البارا تايكواندو، قدمها خبير عبد القدوس إسحاق، استهدفت 68 من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البسيطة والمتوسطة واضطراب طيف التوحد والإعاقة السمعية.