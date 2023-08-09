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زيارات ميدانية في الشارقة للتوعية بمخاطر السقوط من الشرفات

جانب من الحملة (من المصدر)
10 أغسطس 2023 01:10

الشارقة (الاتحاد)

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بدأت إدارة سلامة الطفل في الشارقة سلسلة زياراتها الميدانية إلى الأبراج والأبنية الواقعة في عدد من مناطق ومدن إمارة الشارقة، للتوعية بالمخاطر التي قد تهدد حياة الأطفال في المنازل، وتقديم نصائح وإرشادات عملية لحماية الأطفال من السقوط من الشرفات والنوافذ، والتي تعتبر من أكثر أسباب الإصابات والوفيات شيوعاً بين الأطفال، وذلك كجزء من مبادرة «التحذير من مخاطر السقوط من الشرفات»، التي بدأت بمنطقة النهدة في مدينة الشارقة، وتليها زيارات ميدانية للمنطقتين الوسطى والشرقية.
وتهدف المبادرة التي تنظمها «إدارة سلامة الطفل» ضمن الحملة الصيفية الشاملة «سلامتهم أولاً» بالشراكة مع كل من هيئة الشارقة للدفاع المدني، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الوقاية والسلامة، وبلدية مدينة الشارقة، إلى رفع الوعي لدى أولياء الأمور حول التدابير اللازمة لضمان سلامة أطفالهم داخل المنزل.
وفي إطار الحملة، نصحت إدارة سلامة الطفل الأهالي باتباع عدة إجراءات احترازية لحماية الأطفال من هذه المخاطر، منها: عدم ترك الطفل وحده في المنزل أو في الشرفة دون إشراف وتركيب حاجز أكرليك شفاف على الشرفة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، وإغلاق أبواب الشرفات بإحكام وعدم فتحها إلا عند الضرورة، واستخدام أقفال الأمان المناسبة للنوافذ وأبواب الشرفات، إلى جانب التأكد من عدم وجود أثاث يمكن للطفل استخدامه كسلم للوصول إلى النوافذ أو الشرفات.
وقالت نهلة السعدي، نائب مدير «إدارة سلامة الطفل»: «نسعى دائماً إلى حماية الأطفال من كافة المخاطر، ونرصد بعناية أهم الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى حوادث مأساوية للأطفال، ومن بين هذه الممارسات، نجد ظاهرة سقوط الأطفال من الشرفات أو النوافذ المرتفعة، التي تعد من أخطر أنواع الحوادث التي يمكن أن تصيب الأطفال وتهدد صحتهم وحياتهم، خصوصاً في مراحل تطور نموهم، حيث يزداد فضولهم للتعرف على البيئة المحيطة، وقد يقومون بسلوكيات مجازفة تدفعهم عادة إلى الإقدام على المخاطر من دون وعي منهم بالعواقب».

الإمارات
إدارة سلامة الطفل
الشارقة
حماية الأطفال
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