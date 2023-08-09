شرطة دبي تُنظم رحلة عمرة لـ80 موظفاً وموظفة

دبي (الاتحاد)

نظمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالقيادة العامة لشرطة دبي، رحلة عمرة لـ 80 موظفاً وموظفة معظمهم من العاملين في المجال الميداني، وذلك في إطار الحرص على تعزيز السعادة بين الموظفين.

ونظم قسم الشؤون الإسلامية والتسامح في إدارة التوعية الأمنية بالإدارة، اجتماعاً تنويرياً في نادي ضباط شرطة دبي للموظفين المشاركين في رحلة العمرة تضمنت تقديم الوعي الديني والصحي والإرشادي حول رحلة العمرة بكافة تفاصيلها. وأكد العميد علي المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن مبادرة العمرة من القيادة العامة لشرطة دبي تندرج ضمن عددٍ من المبادرات الجليلة التي تقدمها لإسعاد موظفيها وتعزيز جودة الحياة لهم، والتي لها أثر ملموس على قيم الموظف وسلوكه في تقديم أفضل الخدمات إلى أفراد المجتمع.وقال: «تأتي هذه المبادرة من القيادة العامة لشرطة دبي، لمكافأة موظفيها على جهودهم وتعزيز سعادتهم، عبر إتاحة الفرصة لهم لأداء هذه العبادة العظيمة، وستكون مدتها 6 أيام موزعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة».بدوره، وجه الملازم أول أحمد خليفة المزروعي رئيس قسم الشؤون الإسلامية والتسامح في إدارة التوعية الأمنية، المُعتمرين إلى أهمية تحليهم بالأخلاق الحسنة، والتزامهم بكافة القوانين، وتمثيل شرطة دبي خير تمثيل أثناء تواجدهم في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً ضرورة التعاون البناء مع الوفد الإداري الذي سيرافقهم في رحلتهم ويعينهم على أداء مناسكهم، لكي تتكلل هذه الرحلة بالنجاح.

وخلال الاجتماع، قدم الواعظ المرافق للرحلة الشيخ عارف بعد السلام، محاضرة توعوية للموظفين حول مناسك العمرة خطوة بخطوة. وعبر الموظفون المعتَمِرون عن عميق سعادتهم وشكرهم للقيادة العامة لشرطة دبي على إتاحة هذه الفرصة الغالية على قلوبهم لأداء مناسك العمرة، متمنين دوام الأمن والاستقرار لربوع الإمارات.