جامعة الإمارات تشارك في «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023»

العين (الاتحاد)

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة، بدء تحضيراتها المُكثّفة للمُشاركة في أعمال الدورة الثانية عشرة لـ «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023» في الفترة من 13-14 سبتمبر المقبل، والذي يُنظّمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بمركز إكسبو الشارقة، بحيث تبدأ مشاركة الجامعة من خلال فعالية ما قبل اليوم الرسمي للمنتدى.

وأشار الدكتور أحمد مراد، النائب المُشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات، إلى أن جامعة الإمارات ستُنظّم هذا العام أيضاً، وعلى هامش المنتدى، مسابقة «تحدي الجامعات» بالشراكة مع جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، والتي تفتح الباب لأول مرة أمام منافسات متميزة بين جامعات الدولة وجامعات من خارج الدولة للحصول على جائزة التحدي، والتي تتضمّن شهادة تقدير مع درع تحدّي الجامعات إلى 80 ألف درهم للمركز الأول، و60 ألف درهم للمركز الثاني، و40 ألف درهم للمركز الثالث.

وقال: «تهدف المسابقة إلى تفعيل دور طلبة الجامعات للمساهمة إيجاباً في المجالات المُتعدّدة للاتصال الحكومي، إضافة إلى توظيف قدراتهم وتسخير مهاراتهم في خدمة مُجتمعاتهم على نحوٍ مُستدام، في مساعٍ لتكون الجامعات أماكن مثالية تنضح بالابتكار والإبداع في الممارسات المُستدامة».

وأضاف: «تحرص جامعة الإمارات على تنمية الفكر الابتكاري والإبداعي لدى طلبة الجامعات وحثّهم على تسخير التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة والتطبيقات الذكية لإيجاد حلولٍ بديلة ومُستدامة للتحدّيات المُعاصرة. وترتكز مجالات المُشاركة لهذا العام على مفهوم التنمية المستدامة، تزامناً مع عام الاستدامة في الإمارات واستضافتها للحدث العالمي الأبرز (كوب 28) خلال الفترة من 30 نوفمبر ولغاية 12 ديسمبر 2023».

وأوضح: «تُسعدنا المُشاركة للمرة الثانية على التوالي في هذا المنتدى الهام من خلال جلسة حول دور التعليم والإعلام في تحقيق الاستدامة الذي تنطلق أعماله في عام الاستدامة 2023، لتسليط الضوء على الجهود في مواكبة توجّهات القيادة الرشيدة لرفع مستوى الاستدامة، وإبراز دور المؤسسات التعليمية في دعم مؤتمر (كوب 28)».

واختتم الدكتور مراد تصريحه بالقول: «نتطلّع قُدماً بأن تُسهم مبادراتنا في تحقيق مستهدفات أهداف التنمية المستدامة، وأن تكون جزءاً من نجاح جهود هذا المؤتمر الهام على الصعيد العالمي». كما ونتطلع إلى الاستفادة من أفضل الممارسات في مجال الاتصال المؤسسي التي ستعرض خلال المنتدى والعمل على بناء الشراكات المؤسسية التي تساهم في تحقيق تطلعاتنا المشتركة نحو التميز والريادة.