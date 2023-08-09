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تدريب 2142 سائقاً ومشرفاً للحافلات المدرسية بعجمان

تدريب 2142 سائقاً ومشرفاً للحافلات المدرسية بعجمان
10 أغسطس 2023 01:09

عجمان (وام)

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دربت هيئة النقل في عجمان 2.142 من سائقي مركبات الأجرة وسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية خلال النصف الأول لعام 2023، وذلك من منطلق حرص الهيئة على تأهيل وتدريب سائقي منظومة النقل في الإمارة لتعزيز الأمن والسلامة المرورية.
وقالت رشا خلف الشامسي، المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات المساندة: إن البرنامج التدريبي تضمن زيادة في السائقين والمشرفين، موضحة إلى نسبة الزيادة بلغت 20 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وتم تدريب 849 سائق مركبة أجرة و537 سائق حافلة مدرسية و756 مشرف حافلة مدرسية، وبإجمالي 8.914 ساعة تدريبية خلال النصف الأول من عام 2023.
وأكدت الشامسي أن الهيئة تولي البرامج التدريبية لسائقين مركبات الأجرة وسائقي ومشرفي النقل المدرسية أهمية كبيرة، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التدريب والتأهيل على مختلف العمليات والإجراءات اللازمة وفق متطلبات الصحة والسلامة المرورية.

الحافلات المدرسية
الإمارات
عجمان
هيئة النقل
مركبات الأجرة
السلامة المرورية
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