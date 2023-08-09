55 مليون رحلة لمركبات الأجرة في دبي

دبي (وام)

حقّقَ قطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي نسبة نمو بلغت نحو 10% في النصف الأول من العام الجاري (2023)، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي (2022) في إنجاز يعد الأعلى في تاريخ الإمارة.

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «إن هذا القطاع الحيوي المهم شهد نمواً مطرداً خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغ عدد الرحلات في النصف الأول من العام الجاري 55 مليون رحلة، مقابل 50 مليون رحلة في الفترة ذاتها من العام الماضي 2022، أي بزيادة بلغت 10%، وبذلك فقد بلغ عدد الركاب 96 مليون راكب في هذه الفترة من العام الجاري مقابل 88 مليوناً و700 ألف راكب في الفترة نفسها من العام الماضي».

وسجلت حصة مركبات خدمة هلا تاكسي في السوق ارتفاعاً بلغ 35% في النصف الأول من 2023 مقارنة مع 28% في الفترة نفسها من 2022، وبذلك فقد ارتفع عدد السائقين العاملين في هذا القطاع من (19) ألف سائق إلى (26) ألفاً بين الفترتين المذكورتين.

وأكّد شاكري، أن هذا القطاع سَجَّلَ كذلك نموّاً قياسياً هو الأعلى خلال السنوات الماضية لمركبات الأجرة عبر الحجز الإلكتروني وتأجير المركبات بالساعات وخدمة (هلا تاكسي)، مشيراً إلى أن مقارنة الأرقام والنسب المسجلة في القطاع للنصف الأول من العام الجاري، تؤكد الحراك الاقتصادي الذي تشهده الإمارة التي رسّخت مكانتها باعتبارها الوجهة المقصودة عالمياً للاستثمار والسياحة. وأشار إلى أن نحو 50% من رحلات «هلا تاكسي» كان الوقت المقدّر لوصول مركباتها إلى المتعامل أقل من 3.5 دقيقة في النصف الأول من عام 2022. أما في النصف الأول من العام الجاري 2023، فقد تطوّر هذا الجانب من خدمة «هلا تاكسي» لتصبح حوالي 66% من رحلات «هلا تاكسي» تستغرق أقل من 3.5 دقيقة وهو الوقت المقدر لوصول المركبة إلى المتعامل.