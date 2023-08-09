«أمانة» تحتفي بتخريج «الكنوز»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفت أمانة للرعاية الصحية، إحدى شركات M42، بتخريج أحدث دفعة من برنامجها الداخلي لتعليم الأطفال «الكنوز الصغيرة». وتلقى 9 خريجين شهادات التخرج خلال احتفالية أقيمت بحضور أسرهم إلى جانب مقدمي الرعاية.

وسلطت الاحتفالية الضوء على إنجازات الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين عامين وأربعة أعوام، واحتفت بنجاحهم في استكمال برنامج «الكنوز الصغيرة» في أمانة للرعاية الصحية، مستشفى الرعاية الطويلة الأمد للأطفال في العين.

ويقدم برنامج «الكنوز الصغيرة» جلساته التعليمية ثلاث مرات أسبوعياً، ويتناول مواضيع مثل الرياضيات واللغات والفن. ويركز على تنمية المهارات المعرفية، والقدرات الحركية الدقيقة والإجمالية، والمهارات العاطفية والاجتماعية، وتنظيم الحواس، ومهارات اللعب.