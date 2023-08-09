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أم القيوين تستضيف «لقاء الفضاء» اليوم

سلطان النيادي
10 أغسطس 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد)
ينظم مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، حدثاً جديداً من سلسلة «لقاء من الفضاء»، في إمارة أم القيوين، حيث يلتقي الأهالي الرائد الإماراتي سلطان النيادي، الموجود على متن محطة الفضاء الدولية عبر الاتصال المرئي في الساعة الثانية ظهراً، ويروي النيادي جانباً من مهمته للحضور في جامعة أم القيوين التي تستضيف اللقاء.

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من ناحية أخرى، وجه النيادي تحية من الفضاء لسنغافورة التي تحتفل بيومها الوطني، ونشر صورة لـ«سنغافورة»عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: وعلق عليها قائلاً: سنغافورة قصة نجاح ملهمة، وتجربة تنموية استثنائية.

أم القيوين
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