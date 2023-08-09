جامعتا الشارقة و«الصين للعلوم السياسية» تبحثان تعزيز التعاون

الشارقة (وام)

بحث الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة ووفد أكاديمي رفيع المستوى من جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون، برئاسة الدكتور تشانغ باوجو نائب رئيس الجامعة، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك بين الجامعتين في مجال القانون والعلوم السياسة من خلال تبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، وتنظيم المؤتمرات العلمية والأنشطة والفعاليات.

وأكد مدير جامعة الشارقة، خلال اللقاء، على مكانة جامعة الشارقة المرموقة محلياً ودولياً برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس الجامعة، وأنها صُنفت ضمن أفضل (251-300) جامعة حول العالم، طبقاً لتصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي.

كما أكد على أهمية التعاون مع جامعة الصين والتي وصفها كواحدة من أفضل جامعات القانون في جمهورية الصين، وأن التعاون بينهما من شأنه دعم الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعتين من خلال تبادل المعرفة والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن البنية التحتية التي تتميز بها جامعة الشارقة في البحث العلمي تسهم في دعم العملية التعليمية، بالتعاون مع كلياتها المتنوعة ومعاهدها ومراكزها البحثية، إلى جانب المختبرات والمرافق العلمية المواكبة لأحدث التقنيات التكنولوجية.

من جانبه، أعرب الوفد الصيني عن سعادته بزيارة جامعة الشارقة ووصفها بأنها من أفضل الجامعات على مستوى الوطن العربي، وأشاد بالتطور العلمي والبحثي الذي حققته مؤخراً، مؤكداً سعي جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون لمد جسور التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة مع جامعة الشارقة. وناقش الجانبان مجالات التعاون المستقبلية في مختلف تخصصات القانون والسياسة والاقتصاد والفنون والتاريخ والفلسفة والهندسة والعلوم.