انتهاء المرحلة الأولى لـ«ترقيم الغاف» في أبوظبي

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

انتهت هيئة البيئة في أبوظبي من إنجاز المرحلة الأولى من مشروع ترقيم أشجار الغاف في إمارة أبوظبي، وذلك بتسجيل 54 ألف شجرة غاف ورسم خرائط لها ووضع علامات على 2000 شجرة العام الماضي، يأتي ذلك في إطار مساعي الهيئة لحماية التراث الطبيعي والحفاظ على التنوع البيولوجي في الإمارة.

ويعتبر المشروع أول عملية من نوعها لتعداد وترقيم أشجار الغاف في إمارة أبوظبي، حيث تم رسم خرائط لقاعدة بيانات رقمية تضم 54 ألف شجرة غاف في أبوظبي بدأت بعدها هيئة البيئة في ترقيم عينات تمثيلية مختارة في مواقع مختلفة لأغراض المراقبة والصون وتم خلال العام الماضي وضع علامات على 2000 شجرة غاف طبيعية.

ويهدف مشروع ترقيم أشجار الغاف إلى التعرف على موقعها ومدى انتشارها كما تم ربط توزيع الغاف الطبيعي وانتشاره مع معدلات وتوزيع الأمطار، ومع ملوحة التربة ودرجات ملوحة المياه الجوفية والاتجاه السائد لحركة وانتشار الكثبان الرملية كما تم إعداد خريطة كثافة انتشار أشجار الغاف في الإمارة والتي تقاس بعدد الأشجار في الكيلومتر المربع.

والغاف شجرة تتحمل الجفاف، ويمكن أن تظل خضراء حتى في البيئات الصحراوية القاسية، وهي من الأشجار المهمة للأنواع الحيوانية والنباتية على حد سواء. وتعتبر شجرة الغاف الشجرة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومن الرموز الثقافية، إذ تمتلك قدرة عجيبة على التأقلم المثالي مع البيئة الصحراوية القاحلة للدولة.



دور مؤثر

تعد «الغاف» واحدة من أكثر الأشجار البرية التي تتحمّل درجات الحرارة والجفاف، وهي تنمو في الإمارات بكثرة مع أشجار القرط والنيم والسدر، كما تتحمّل الملوحة العالية ولا تستهلك الكثير من المياه وتتحمّل تقلبات الجو والرياح، وهي ملائمة للزراعة في التربة الملحية الرملية، حيث تتعمّق جذورها في التربة لمسافات بعيدة، وقد يصل ارتفاعها إلى 12 متراً.ولعبت «الغاف» دوراً مؤثراً في حياة البدو لأنها مصدر الغذاء الرئيس للحيوانات البرية التي كانت تقتات منها وتستظل بها عندما ترتفع الحرارة بشدة في فصل الصيف كما تعد أشجار الغاف ثروة عظيمة متعددة الفوائد وفي مقدمتها مكافحه التصحر كما تدخل مكوناتها في صناعة الأدوية والمنتجات التجميلية، إضافة إلى استعمالاتها الغذائية.



البرسوبس

تنمو الأشجار التي تسمى عربياً «الغاف» وعلمياً البرسوبس في الزاوية الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة العربية أي في كل من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.وتعد أشجار «الغاف» أصلح وأنسب ما يمكن أن يتم به تشجير الصحاري لتثبيت الكثبان الرملية المتحركة وإقامة مصدات للرياح مع أحزمة الوقاية الخضراء وهي أيضاً لتشجير الشوارع والطرق والمتنزهات العامة تزينها وتضفي عليها سمة جمالية راقية.