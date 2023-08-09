حاكم الشارقة: كبار السن يحظون بخدمات علاجية متكاملة مجانية ومعاملة خاصة

الشارقة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن كبار السن يحظون بخدمات علاجية متكاملة مجانية في مستشفى الجامعة، تبدأ من خدمة التوصيل من المنزل إلى المستشفى والعكس، موضحاً أن لكبار السن معاملة خاصة في المستشفى، وذلك بأمر مباشر من سموه شخصياً، حيث يُعامَلون بأفضل معاملة منذ الاستقبال من بوابة المستشفى وحتى خروجهم منها.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر» الذي تبثه هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: «إنه استمع إلى مداخلة إحدى المواطنات التي لديها تأمين صحي عن طريق ابنها كونه موظفاً في حكومة الشارقة، ومشكلتها بشأن الرسوم التي تدفعها للعلاج باستخدام هذا التأمين».

وأضاف سموه: «نحن لدينا في إمارة الشارقة العلاج المجاني بالكامل لكبار السن من دون مراجعة أية شركة تأمين»، ووجَّه سموه بإلغاء بطاقة التأمين الصحي الخاصة بالمواطنة وتحويل علاجها بنظام كبار السن في مستشفى الجامعة.

وأشار إلى أن كبار السن يحظون بمعاملة خاصة في مستشفى الجامعة، وذلك بأمر مباشر من سموه شخصياً، وأن تتم معاملتهم بأفضل معاملة بداية من الاستقبال من باب المستشفى مروراً بجميع تفاصيل العلاج حتى خروجهم منه، إلى جانب توفير خدمة توصيل مجانية لهم من المنزل إلى المستشفى والعكس، وذلك عن طريق دائرة الخدمات الاجتماعية والقيادة العامة لشرطة الشارقة.