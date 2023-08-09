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الإمارات

محمد الشرقي يؤكد دور المعرفة في تنمية مهارات الفرد

محمد الشرقي لدى استقباله غريب اليماحي (وام)
10 أغسطس 2023 01:09

الفجيرة (وام)

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور القراءة والمعرفة في تنمية مهارات الفرد، وتزويده بالخبرات والمعارف التي ترتقي بوعيه الإنساني والمجتمعي، مشيراً إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لأصحاب الإنجازات من أبناء الإمارات وتمكينهم في مسيرة بناء حاضر الوطن ومستقبله.
جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، الطالب غريب محمد اليماحي من إمارة الفجيرة، الحاصل على المركز الأول في فئة أصحاب الهمم في ختام تصفيات تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى دولة الإمارات.
وهنّأ سموه، الطالب غريب اليماحي، مشيداً بالعزيمة التي يتمتّع بها وقوة الإرادة التي يملكها في مواجهة التحديات وتجاوزها وتحقيق أكبر الطموحات، مؤكّداً سموه الدور المحوري للأسرة في زرع قيمة حب المعرفة والتعلّم في نفوس أبنائها، ودعمهم ليواصلوا إبداعهم وتميزهم في مختلف المجالات.

محمد الشرقي
الإمارات
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
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