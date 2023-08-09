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«إيواء» يطلق «قصصنا»

«إيواء» يطلق «قصصنا»
10 أغسطس 2023 01:09

أبوظبي (وام)

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أطلق مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع، مسابقة سنوية لكتابة القصص القصيرة بعنوان «قصصنا»، والتي تستقطب مشاركات طلاب المدارس والتعليم العالي إضافة إلى كافة أفراد المجتمع، وتشجع على كتابة القصص التي ترفع الوعي بأهمية بناء مجتمع متلاحم وأسر متماسكة تخلو من العنف والإيذاء.
وتهدف المسابقة إلى تشجيع الحوار حول مخاطر العنف والتوعية بآثاره وأشكاله على الفرد والأسرة والمجتمع، وكيفية التصدي له من خلال حث أفراد المجتمع على عرض مواضيعه بأسلوب أدبي يجذب القارئ.
وتندرج المسابقة ضمن جهود المركز لتقديم برامج توعوية شاملة ورائدة عبر عدة مجالات متنوعة، إيماناً منه بأهمية التثقيف المجتمعي في بناء مجتمع متلاحم حاضن لأفراده.
وأعلن المركز عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي (@ewaa.abudhabi) عن شروط المشاركة في المسابقة، وهي كتابة قصة قصيرة بالعربية أو الإنجليزية تتألف من 2.000 إلى 3.000 كلمة وتسليمها عبر صفحة المسابقة الإلكترونية قبل نهاية سبتمبر من العام الجاري، وأن تروي قصصاً وتجارب حول الآثار السلبية الناجمة عن العنف والإيذاء، على أن تكون القصة أصلية وغير منشورة مسبقاً وتتميز بالسرد والبناء القصصي المناسب مع مراعاة السلامة اللغوية.
وسيشكل المركز لجنة تحكيم متخصصة لاختيار 10 فائزين وفقاً للمعايير المذكورة، وسيقوم بطباعة القصص الفائزة وعرضها في الدورة الـ 33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب وسينظم حفل تكريم للكتّاب الفائزين خلال فعاليات المعرض، كما سينشر القصص الفائزة عبر موقعه الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويقدم مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء خدمات شاملة لضحايا العنف والإيذاء والإتجار بالبشر وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، بما في ذلك الإبلاغ، والتأهيل الاجتماعي والنفسي، والإرشاد الأسري، والدعم القانوني، فضلاً عن الخط الساخن (800 7283) SAVE 800 الذي يعمل على مدار الساعة، ويحرص على نشر الوعي بقضايا العنف والإيذاء من خلال المبادرات والبرامج المجتمعية، ويسهم في البحوث ووضع السياسات التي ترمي إلى وقف العنف.

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